Ликвидация генерала Кириллова: какой сигнал армии РФ отправили украинские спецслужбы — Гертлинг

Ликвидацией российского генерала Игоря Кириллова, причастного к военным преступлениям против военных ВСУ, украинские спецслужбы продемонстрировали командованию армии РФ, что не существует безопасного места для тех, кто ведет агрессию против Украины.

Такое мнение высказал генерал-лейтенант в отставке и бывший командующий армией США в Европе Марк Гертлинг в комментарии телеканалу CNN.

Американский генерал напомнил, что суды Украины заочно признали Игоря Кириллова военным преступником, поскольку он был причастен к применению против украинских военных на передовой химического оружия, что является нарушением Женевских конвенций и законов о ведении сухопутной войны.

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По словам Марка Гертлинга, важно, что операция по ликвидации генерала Кириллова была проведена именно на улицах российской столицы Москвы.

"Это такой психологический подход, чтобы сказать российским солдатам, российским генералам: "Для вас нет безопасного места. Если вы не на линии фронта, мы все равно придем за вами", — подчеркнул он.

При этом генерал Гертлинг добавил, что российские генералы, причастные к агрессии против Украины и военным преступлениям Кремля, являются законными целями этой войны, где бы они ни находились.

Напомним, в США не знали о подготовке убийства российского генерала Игоря Кириллова и не участвовали в этом.

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