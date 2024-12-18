Ликвидация генерала Кириллова в Москве: россияне задержали подозреваемого (видео)

В настоящее время с фигурантом проводятся следственные действия.

Российские правоохранители задержали 29-летнего гражданина, подозреваемого в убийстве генерала Игоря Кириллова и его помощника. В ходе допроса он объяснил, что его якобы завербовали украинские спецслужбы.

Об этом пишут росСМИ.

ФСБ обнародовала видео задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова

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Так, мужчина будто прибыл в Москву, купил электросамокат и получил самодельное взрывное устройство. Взрывчатку он разместил на припаркованном у подъезда самокате. Чтобы наблюдать за местом, где проживает Кириллов, подозреваемый арендовал автомобиль, где он установил камеру видеонаблюдения.

По версии российской стороны, съемка с этой камеры транслировалась в режиме онлайн в Днепр. После того, как поступил видеосигнал о выходе военных преступников из подъезда, он нажал кнопку, чтобы взрывное устройство было приведено в действие.

"Почему я это сделал? Зачем.. Мне предлагали 100 000 долларов и европейский паспорт", — заключил мужчина.

Напомним, вчера, 17 декабря, в Москве ликвидировали "жирного" российского генерала и военного преступника. Речь идет о начальнике войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоре Кириллове и его помощнике.

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