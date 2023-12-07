Ликвидация Ильи Кивы: в России рассказали новые детали

На теле бывшего украинского депутата-предателя Ильи Кивы, ликвидированного 6 декабря в Подмосковье, были обнаружены два шаровых огнестрельных ранения.

Об этом со ссылкой на следственный комитет РФ сообщают российские ОМП.

"На теле Кивы были обнаружены два шаровых ранения, изъяты две пистолетные гильзы и патрон", — говорится в сообщении.

Правоохранители также провели осмотр автомобиля погибшего и гостиничный номер, в котором он проживал в последние месяцы.

В СК подчеркивают, что дело об убийстве эксдепутата Совета Ильи Кивы передано в управление по расследованию особо важных дел по Московской области. Отмечается, что по делу назначен ряд экспертиз, ведутся допросы свидетелей и розыск причастных к убийству.

Тем временем Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники пишет, что Киву убили выстрелом в голову из пистолета. Правоохранители рассматривают версию, что политика мог убить кто-то из жильцов или сотрудников гостиницы.

"Обзор тела показал, что Киву убили выстрелом в голову из пистолета. Один из шаров прошел касательной, поэтому какое-то время он был еще жив", — пишет канал.

Отель "Величъ Country Club", где жил экснардеп, приостановил прием гостей. Там отменили уже оплаченную броню из-за следственных действий.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

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Ликвидация предателя Кивы

Вечером российские ОМП сообщили, что Илью Киву нашли мертвым. Впоследствии в ГУР прокомментировали и подвергли смерть предателя Кивы.

Между тем, источники ТСН сообщили, что за убийством Кивы стоит Служба безопасности Украины. Речь идет о проведенной спецоперации.

В ОПУ отреагировали на смерть Кивы. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, "подобных инцидентов будет больше".

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