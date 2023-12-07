Ликвидация Кивы: предатель Царев устроил истерику, ведь боится за свою шкуру

Испуганный Царев заявил, что усилил свою охрану после покушения и признал, что украинские спецслужбы работают эффективно.

Экс-нардеп и предатель Украины Олег Царев распереживался из-за убийства своего коллеги-коллаборанта Ильи Кивы.

Царев записал видео, в котором попросил россиян не издеваться над смертью Кивы.

Как оказалось, предателя Киву не любили даже в России. В РФ коллаборанту не смогли простить, что он некоторое время был в составе "Правого сектора" и делал "русофобские заявления".

"Многие (россияне. – Ред.) выставляют посты, вспоминают "русофобские заявления" Кивы. Типа, раз он таким был, то значит его и не жалко. Но дело не в Киве. Каким бы он не был, Россия отвечала за его безопасность. Поэтому удар по Киве – это удар по России. А удар по России надо воспринимать всерьез и отвечать всерьез. А не писать, что "нам его не очень жалко", – ноет предатель Царев, боясь, что его постигнет подобная участь.

В другом видео Царев выразил увереность, что за ликвидацией Кивы стоят украинские спецслужбы.

"Я знаю, что он знал, что за ним ведется охота. По этой причине он переехал из Москвы в закрытий поселок. Но не уберег себя. Камеры и охрана не помогли. Украинские спецслужбы работают эффективно", – добавил коллаборант.

Напомним, в среду, 6 декабря, предателя Украины, экс-нардепа Илью Киву нашли мертвым в Подмосковье. Как сообщают источники ТСН, за убийством Кивы стоит Служба безопасности Украины.

В свою очередь, украинские соцсети сразу же отреагировали на эту новость волной забавных мемов.

Покушение на Царева: что известно

Напомним, что 27 октября 2023 года на Царева также совершили покушение. Известно, что предатель получил два огнестрельных ранения.

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