Ликвидация лидера "Аль-Каиды" и напряженный визит в Тайвань: главные новости ночи 2 августа

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 2 августа:
- Байден подтвердил ликвидацию лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири, скрывавшегося в столице Афганистана. Читать дальше –>
- Поездка спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань не будет означать поддержку американским правительством его независимости. Читать дальше –>
- Оккупанты собрали на юге около 30 батальонно-тактических групп для наступления на Кривой Рог и Николаев. Читать дальше –>
- Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна была пойти на уступки России. Читать дальше –>
- В Вашингтоне сотрудник российского посольства в США растоптал подсолнечники, которые в дипучреждение принесли две девочки. Читать дальше –>
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