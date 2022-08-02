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Ликвидация лидера "Аль-Каиды" и напряженный визит в Тайвань: главные новости ночи 2 августа

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Ликвидация лидера "Аль-Каиды" и напряженный визит в Тайвань: главные новости ночи 2 августа

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 2 августа:

  • Байден подтвердил ликвидацию лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири, скрывавшегося в столице Афганистана. Читать дальше –>
  • Поездка спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань не будет означать поддержку американским правительством его независимости. Читать дальше –>
  • Оккупанты собрали на юге около 30 батальонно-тактических групп для наступления на Кривой Рог и Николаев. Читать дальше –>
  • Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна была пойти на уступки России. Читать дальше –>
  • В Вашингтоне сотрудник российского посольства в США растоптал подсолнечники, которые в дипучреждение принесли две девочки. Читать дальше –>

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