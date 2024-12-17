Ликвидация одиозного российского генерала Кириллова: что известно о жизни и смерти "любителя комаров"

Российские военные преступники поплатились за свои поступки против Украины

В Москве был ликвидирован российский генерал и военный преступник. Речь идет о начальнике войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоре Кириллове и его помощнике Илье Поликарпове.

ТСН.ua собрал все, что известно об убийстве генерала и его помощника в России.

В Москве ликвидировали "жирного генерала" и его помощника

Утром 17 декабря в Москве ликвидировали генерала Игоря Кириллова и Илью Поликарпова. Военного преступника взорвали с помощью самодельной взрывчатки у дома.

Игорь Кириллов – начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, Илья Поликарпов – его помощник, который сотрудничал с пропагандистами и передавал обеспечение оккупантам на фронт.

По предварительным данным известно, что самодельную взрывчатку прикрепили к электросамокату, она повредила служебную машину Кириллова. Как пишут росСМИ, военных преступников взрыв застал у входа в подъезд. В результате мощной детонации – оба погибли на месте.

Фото из города ликвидации российского генерала / Фото: Фото из социальных сетей

Самокат, с примотаной к ручке взрывчаткой у подъезда генерала, припарковал неизвестный за несколько часов до взрыва – около 2-3 часов ночи. Детонацию провели дистанционно. Вероятно, взрывник или его сообщник могли даже не находиться в зоне видимости, а получить доступ к камере подъезда, которая есть у многих жителей ЖК.

В Москве взорвали машину "жирного" российского генерала

Впоследствии, следственный комитет РФ подтвердил гибель военных, в том числе по факту убийства в Москве возбуждено уголовное дело.

Следует добавить, что перед инцидентом, 16 декабря СБУ "заочно" сообщило о подозрении российскому генералу, приказавшему применять химическое оружие против Сил обороны Украины.

В Москве подорвали машину "жирного" российского генерала

Россияне называют убийство генерала терактом

В РосСМИ пишут разные версии относительно того, как могли погибнуть двое военнослужащих РФ.

У дома на Рязанском проспекте, следователи и криминалисты изучают место взрыва, в результате которого погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

Россияне сообщают, что самокат со взрывчаткой поставили перед подъездом у дома ЖК "Среда" около 4:00 утра. Однако подрывникам нужно было наблюдать в режиме реального времени за всеми выходящими из подъезда. Есть несколько версий:

Слежка могла вестись из арендованной квартиры напротив, а подъезд просматривался из бинокля. Составляют список квартир, которые сдавались в аренду. Особое внимание уделяется жителям, заселившимся за последние два месяца.

За подъездом, откуда должен был выйти Кириллов, следили из припаркованного во дворе автомобиля.

Это возможный излом камер ЖК "Среда": преступники смогли подключиться к камерам жилого комплекса, чтобы отслеживать выход цели и активировать взрывное устройство.

При этом само взрывное устройство, по предварительным данным, было приведено в действие посредством радиосигнала.

Следователи возмущены действиями полицейских и сотрудников других оперативных служб, которые первыми оказались на месте подрыва Кириллова и его помощника. В частности, место у подъезда долгое время было не ограждено, вокруг ходили прохожие и жители ЖК "Среда", а самокат, где, вероятно, была спрятана бомба, лежал на глазах у прохожих, его фотографировали.

"Во-первых, взрывник мог спрятать еще одну бомбу, и тогда пострадало больше людей. Во-вторых, могли случайно уничтожить важные доказательства, натоптав у места взрыва", – пишут россияне.

По словам источника, полицейские, оказавшиеся первыми на месте взрыва, могут попасть под служебную проверку. СК квалифицировал гибель начальника войск РХБО ВС РФ Игоря Кириллова, а также его помощника как теракт.

В Сети публикуют кадры момента подрыва генерала Кириллова в Москве

Игорь Кириллов – один из самых публичных российских генералов

Российский генерал-лейтенант Игорь Кириллов – начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ. Мужу было 54 года.



Среди сведений о погибшем российском генерале, которые собрало издание ASTRA, отмечается, что он родился 13 июля 1970 года в Костроме. В том же городе в 1991 году окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты и Военную академию РХБ защиты имени С.К. Тимошенко в 2007 году.

С 1991 по 1995 годы служил командиром взвода в Западной группе войск в Германии и Московском военном округе. До 2009 года Кириллов дослужился до должности командира отдельной бригады РХБ защиты, а затем продолжил службу в Управлении начальника войск РХБ защиты ВС РФ.

С сентября 2014 по апрель 2017 года Кириллов возглавлял Военную академию РХБ защиты имени С.К. Тимошенко, а в апреле 2017 года, был назначен начальником войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.

Кириллов является одним из разработчиков ТОС-2 "Тосочка", которую позже приняли на вооружение в РФ. Это огнеметная система с использованием снарядов с термобарической или зажигательной боевой частью.

Генерал ответственен за массовое применение оккупантами запрещенного химического оружия против сил обороны на восточном и южном фронтах Украины.

По его приказу с начала полномасштабной войны зафиксировали более 4,8 тысяч случаев использования врагом химбоеприпасов. В частности, речь идет о боевых гранатах "К-1", которые оснащены ядовитыми веществами раздражающего действия — CS и CN. Их использование запрещено Конвенцией о запрещении разработки, производства, применения химического оружия и его уничтожении от 13 января 1993 года.

Начальник войск химзащиты Игорь Кириллов на протяжении последних нескольких лет был одним из самых заметных и активных спикеров министерства обороны РФ, пишет BBC.

Именно он делал заявления о многочисленных биолабораториях, которые американцы якобы строят в разных странах бывшего СССР, рассказывал о боевых малярийных комарах, которые якобы США планируют сбрасывать на позиции ВС РФ в Украине. Также он обвинял США в препятствовании расследованию причин пандемии COVID-19.

В день убийства, как пишут СМИ, у генерал-лейтенанта Кириллова был запланирован очередной брифинг.

Как отметили в издании, покушение на генерала организовали на следующий день после коллегии министерства обороны, на которой президент Владимир Путин и глава ведомства Андрей Белоусов рассказывали о том, как российская армия движется к победе в войне с Украиной.

В ОП прокомментировали инцидент

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что убийство генерала Кириллова в Москве могло быть следствием "внутренних разборок".

Политик прямо не отрицает причастность Украины к инциденту, однако отмечает, что украинцы используют другие методы, в частности, юридическое преследование.

"В версии субъективной Захаровой же прозвучало, что он был большим разоблачителем агентов-отравителей, соответственно, возможно, это внутренние разборки. Зашел туда, куда не нужно, выяснил, что не нужно, сказал где-то то, что не нужно и так далее", – заявил Подоляк.

Подрыв российского генерала — дело рук СБУ

Ликвидация начальника войск радиационной и химической защиты РФ Игоря Кириллова - дело рук СБУ, сообщают источники ТСН.ua в СБУ.

"Кирилов был военным преступником и абсолютно законной целью, поскольку отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных. Такой бесславный конец ждет всех, кто убивает украинцев. Возмездие за военные преступления неизбежно", – сообщил информированный источник в СБУ.

Ликвидация военных преступников! СБУ в Москве «задвохсотила» генерала Кириллова

Россия угрожает Украине возмездием

Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев после убийства генерала Кириллова угрожает Украине.

Из средств роспропаганды известно, что Медведев назвал ликвидацию генерала "терактом" и "агонией бандеровского режима". По его словам, "режим" из последних сил, "осознавая неизбежность своего военного разгрома, наносит трусливые и подлые удары в мирных городах".

Чиновник еще раз повторил свой пропагандистский тезис о мифических нацистах и пригрозил Украине возмездием.

"Попытки запугать наш народ, остановить наступление российской армии, посеять страх обречены. Бандеровских нацистов, включая исчезающее высшее военно-политическое руководство страны, ждет неминуемое возмездие", – заявил Медведев.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: БОЕВЫЕ КОМАРИ — ЕГО ВИДУМКА! ПОДРОБНОСТИ ЛИКВИДАЦИИ РОССИЙСКОГО ГЕНЕРАЛА

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