Ликвидация парома "Конро Трейдер": показали спутниковые снимки порта "Кавказ" после атаки

Вчера, 22 августа, был атакован порт "Кавказ" в Краснодарском крае РФ. В Сети появились спутниковые фото последствий удара.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Показали спутниковые фото порта "Кавказ" после атаки

На снимках Planet Labs за 23 августа виден уничтоженный паром и несколько небольших стоящих неподалеку судов, которые также могли быть повреждены в результате удара.

"Спутник зафиксировал и поврежденную инфраструктуру. В частности, поражена часть железнодорожного полотна, ведущего к воде. На снимках видны и признаки пожара – у берега припаркованы пожарные автомобили", – говорится в сообщении.

Накануне стало известно об ударе по российскому парому "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" Краснодарского края. Уничтожение судна официально подтвердили в военно-морских силах.

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