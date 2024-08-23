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Ликвидация парома "Конро Трейдер": показали спутниковые снимки порта "Кавказ" после атаки

Ликвидация парома "Конро Трейдер": показали спутниковые снимки порта "Кавказ" после атаки

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Ликвидация парома "Конро Трейдер": показали спутниковые снимки порта "Кавказ" после атаки

"Хлопок" в порту Кавказ

Паром "Конор Трейдер" полностью уничтожен.

Вчера, 22 августа, был атакован порт "Кавказ" в Краснодарском крае РФ. В Сети появились спутниковые фото последствий удара.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Показали спутниковые фото порта "Кавказ" после атаки

Показали спутниковые фото порта "Кавказ" после атаки

На снимках Planet Labs за 23 августа виден уничтоженный паром и несколько небольших стоящих неподалеку судов, которые также могли быть повреждены в результате удара.

"Спутник зафиксировал и поврежденную инфраструктуру. В частности, поражена часть железнодорожного полотна, ведущего к воде. На снимках видны и признаки пожара – у берега припаркованы пожарные автомобили", – говорится в сообщении.

Накануне стало известно об ударе по российскому парому "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" Краснодарского края. Уничтожение судна официально подтвердили в военно-морских силах.

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