Ликвидация российского генерала Кириллова: только через сутки появилась реакция Кремля

В администрации диктатора РФ Владимира Путина впервые прокомментировали убийство генерала Игоря Кириллова и его помощника, традиционно заявив о так называемом "украинском следе".

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Путин глубоко сочувствует в связи с гибелью начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова". – высказались Песков.

Российские спецслужбы расследуют это дело, говорит спикер кремлевского "фюрера". По словам Пескова, "Москва знает, кто является заказчиком теракта". Мол, убийство Кириллова "доказывает правоту действий России во время спецоперации".

Напомним, Игорь Кириллов – начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, Илья Поликарпов – его помощник, который сотрудничал с пропагандистами и передавал обеспечение оккупантам на фронт. 17 декабря в Москве их взорвали с помощью самодельной взрывчатки у дома.

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