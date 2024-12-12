Ликвидация Шатского: СМИ сообщили детали о модернизаторе ракет и дронов

К ликвидации российского конструктора может быть причастно ГУР Минобороны Украины.

Ликвидированный в Подмосковье заместитель генконструктора КБ "Марс" Михаил Шатский был главным идеологом внедрения искусственного интеллекта в дроны, а также другие летательные и космические аппараты РФ.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в Силах обороны Украины.

Шатский, который был также руководителем отдела функционального программного обеспечения КБ "Марс", был застрелен в Кузьминском лесопарке близ города Котельники. К его ликвидации может быть причастно ГУР Минобороны Украины.

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По словам источника, кроме того, что Шатский занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня Х-69, коллеги считали его главным идеологом внедрения искусственного интеллекта в беспилотники и в другие летательные и космические российские аппараты.

"Напоминаем, что каждое лицо, так или иначе причастное к развитию российского ВПК и таким образом поддерживающее российскую агрессию против Украины, является законной целью для Сил обороны", — отметил источник.

Напомним, ранее 12 декабря о ликвидации Шатского сообщалось в Сети. О конструкторе было известно, что он занимался модернизацией ракет X-59 до уровня X-69 и разрабатывал новые дроны.

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