Ликвидация Татарского: суд в Москве взял под стражу подозреваемую Трепову (фото)

Женщину обвинили по статьям о совершении теракта, повлекшем смерть человека, а также о незаконном ношении взрывчатых веществ.

Басманный суд Москвы 4 апреля взял под стражу на два месяца Дарью Трепову – подозреваемую в причастности ко взрыву, в результате которого погиб российский пропагандист, "военкор" Владлен Татарский.

Об этом сообщает "BBC News русская служба".

Заседание суда, на котором Треповой избирали меру пресечения, проходило в закрытом режиме. Об этом ходатайствовало следствие, аргументируя тем, что "громкое разбирательство может нарушить неприкосновенность частной жизни" участников дела. Сама же Трепова и ее адвокат Даниил Берман были против закрытого режима.

Заметим, Трепову обвинили по статьям о совершении теракта, повлекшем смерть человека, а также о незаконном ношении взрывчатых веществ.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Что известно о гибели Владлена Татарского

Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в Санкт-Петербурге. Там в одном из кафе пропагандист проводил встречу со своими поклонниками. Спецслужбы РФ заявили, что сдетонировала взрывчатка в статуэтке, подаренной Татарскому 26-летняй местной жительницей Дарьей Треповой. Она была объявлена ​​в федеральный розыск и задержана уже на следующий день. На опубликованном МВД РФ видео женщина призналась, что принесла на встречу с Татарским "взорвавшуюся статуэтку".

В то же время, антитеррористический комитет РФ заявлял, что ликвидация Татарского была якобы "спланирована спецслужбами Украины". А спикер президента России Дмитрий Песков объявил, что за убийством "военкора" может стоять "киевский режим".

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