Ликвидация Владлена Татарского: показали последние секунды жизни пропагандиста

В Сети опубликовали видео ликвидации коллаборанта и пропагандиста РФ Владлена Татарского, который призвал Россию совершать геноцид украинцев и угрожал, что "убьет и ограбит всех". На кадрах видно, как ему передают статуэтку со взрывчаткой.

Видео распространили российские пропагандисты.

На кадрах видно, как в баре в Санкт-Петербурге пропагандист получает от девушки статуэтку. Он достает ее из упаковки и называет "золотым Владленом". Затем коллаборант прикасается к своему подарку и раздается взрыв.

Также в Сети опубликовали кадры сразу после детонации взрывчатки. Там комментатор говорит о "теракте" и о том, что "спикеру п**дец".

Ликвидация Владлена Татарского

Владлен Татарский – настоящее имя Максим Фомин, до беспорядков в Донецкой и Луганской областях в 2014 году находился в тюрьме из-за грабежа. Во время деятельности бандоформирований в ОРДЛО он скрылся оттуда и присоединился к боевикам "ДНР".

С 2022 года коллаборант пропагандирует войну России против Украины, он призвал к геноциду украинцев, заявляя, что "люди должны гибнуть на операционных столах". Также он известен своей фразой "всех убьем, всех ограбим".

В воскресенье, 2 апреля, в Санкт-Петербурге во время "творческого вечера" коллаборанта раздался взрыв. Пропагандист Татарский погиб на месте. В ликвидации пропагандиста подозревают 26-летнюю девушку. Также "следователи" из России уже нашли в этом "украинский след".

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