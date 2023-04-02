Ликвидация Владлена Татарского: показали видео, как пропагандисту дарят "взрывную" статуэтку

Пропагандисту понравилась статуэтка, подаренная ему.
В воскресенье, 2 апреля, стало известно, что в российском Санкт-Петербурге из-за взрыва погиб российский пропагандист, коллаборант Владлен Татарский. Ему якобы подарили статуэтку со взрывчаткой.
Об этом пишут российские пропагандисты.
Взрыв раздался в кафе в центре Петербурга, где предатель, призвавший "убить как можно больше украинцев", праздновал свой "творческий вечер". Пропагандисты заявили, что взрывчатка была спрятана в статуэтке, которую Татарскому якобы подарила неизвестная девушка.
Однако пропаганда РФ опубликовала кадры за минуты до ликвидации "военкора", на которых видно, что статуэтку ему передал неизвестный мужчина.
Предателю понравился подарок и он им даже похвастался со сцены.
Напомним, в российском Санкт-Петербурге в кафе, принадлежащем основателю террористической ЧВК "Вагнер", раздался взрыв. Россияне сообщают о гибели коллаборанта и пропагандиста Владлена Татарского.
В Сети также опубликовали момент взрыва в кафе Санкт-Петербурга, где был ликвидирован предатель Украины. Также появилось фото девушки, которая якобы подарила пропагандисту Владлену Татарскому статуэтку со взрывчаткой.
Отметим, что в сентябре 2022 года Владлен Татарский (Максим Фомин) призвал наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины, в частности уничтожать электростанции, чтобы умирало больше украинцев.
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