Ликвидация Владлена Татарского: в России официально обвинили Украину в организации теракта

В стране-террористке России снова прибегли к привычному сценарию — там в убийстве циничного пропагандиста Владлена Татарского обвиняют Украину.

В России антитеррористический комитет обвиняет Украину в убийстве пропагандиста Владлена Татарского в одном из кафе Питера, где проходил его творческий вечер.

Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

Как отмечается, Национальный антитеррористический комитет РФ признал Украину причастной к совершенному вчера, 2 апреля, в Санкт-Петербурге теракту в одном из кафе.

"Совершенный теракт в отношении Владлена Татарского спланировали украинские спецслужбы", — заявляют российские ОМП.

Отметим, что Татарский был путинский пропагандист, который цинично обвинял Украину в нацизме и призывал оккупантов к жестоким убийствам украинцев. 2 апреля в одном из заведений Питера он проводил для своих поклонников творческий вечер. В какой-то момент в кафе зашла девушка и передала Татарскому бюст с его лицом, уже вскоре после этого раздался мощный взрыв. Пропагандист погиб. Также пострадали несколько десятков пришедших на мероприятие гостей.

Напомним, что убийство пропагандиста Татарского может стать предупреждением Пригожину.

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