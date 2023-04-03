Ликвидация "военкора" Татарского: РФ заявила, що операцию спланировали и организовали в Украине

Кроме того, уголовное дело о взрыве Татарского в Петербурге переквалифицировали на теракт.
В Следственном комитете РФ утверждают, что планирование и организация ликвидации пропагандиста-"военкора" Владлена Татарского якобы осуществлялась с территории Украины.
Об этом пишут российские средства массовой пропаганды (СМП).
Кроме того, уголовное дело о взрыве Татарского в Петербурге переквалифицировали на теракт.
"Исходя из полученных результатов первоначальных следственных действий уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Расследование всех обстоятельств произошедшего продолжается. Следствие устанавливает всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, — от исполнителей до заказчиков", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что "подозреваемая" Дарья Трепова — сторонница Фонда борьбы с коррупцией, основателем которого является Алексей Навальный.
Напомним, что 2 апреля российский пропагандист Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) погиб после взрыва в Санкт-Петербурге. В Сети показали момент взрыва в кафе, где погиб пропагандист Татарский. Также появилось фото девушки, которая якобы подарила ему статуэтку со взрывчаткой. Ею оказалась Дарья Трепова, которую уже задержали.
ТСН.ua собрал все, что известно о его биографии.
В Офисе президента ответили, причастна ли Украина к убийству пропагандиста Татарского.
Читайте также:
- Ликвидация Владлена Татарского: в России официально обвинили Украину в организации теракта
- За что взорвали Владлена Татарского: версии экспертов
- Убийство Татарского пропагандиста может быть предупреждением Пригожину — ISW