Ликвидация "военкора" Татарского: РФ заявила, що операцию спланировали и организовали в Украине

Кроме того, уголовное дело о взрыве Татарского в Петербурге переквалифицировали на теракт.

В Следственном комитете РФ утверждают, что планирование и организация ликвидации пропагандиста-"военкора" Владлена Татарского якобы осуществлялась с территории Украины.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды (СМП).

Кроме того, уголовное дело о взрыве Татарского в Петербурге переквалифицировали на теракт.

"Исходя из полученных результатов первоначальных следственных действий уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Расследование всех обстоятельств произошедшего продолжается. Следствие устанавливает всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, — от исполнителей до заказчиков", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что "подозреваемая" Дарья Трепова — сторонница Фонда борьбы с коррупцией, основателем которого является Алексей Навальный.

Напомним, что 2 апреля российский пропагандист Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) погиб после взрыва в Санкт-Петербурге. В Сети показали момент взрыва в кафе, где погиб пропагандист Татарский. Также появилось фото девушки, которая якобы подарила ему статуэтку со взрывчаткой. Ею оказалась Дарья Трепова, которую уже задержали.

ТСН.ua собрал все, что известно о его биографии.

В Офисе президента ответили, причастна ли Украина к убийству пропагандиста Татарского.

Читайте также: