Ликвидация аятоллы Хаменеи: как США и Израиль выследили и убили духовного лидера Ирана

Аятолла Али Хаменеи / © Associated Press

Удар по верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи был нанесен утром, а не ночью, что стало неожиданным тактическим шагом. США и Израиль действовали молниеносно, использовав критические разведданные, полученные всего за несколько часов до операции.

Спецслужбы месяцами выжидали возможности заскочить иранскую верхушку вместе, и в конце концов подтвердили присутствие Хаменеи в одном из правительственных комплексов Тегерана именно в субботнее утро, пишет BBC.

Кроме лидера страны, под прицелом оказались и другие ключевые фигуры проводившего совместное совещание военного и разведывательного аппарата Ирана.

Тактическая неожиданность и роль разведки

В течение нескольких месяцев США и Израиль отслеживали передвижение верховного лидера Ирана. Использовавшиеся при этом точные методы остаются засекреченными, хотя президент США Дональд Трамп в одном из сообщений в социальных сетях косвенно намекнул на них.

«Ему не удалось избежать нашей разведки и высокотехнологичных систем слежения», — заявил Трамп.

Информацию о местонахождении Хаменеи могли получить от агента на месте, однако более вероятно, что аятолла вычислили, отслеживая с помощью современных технологий перемещение других иранских деятелей.

Технологии слежения и провал иранской безопасности

В ходе 12-дневной войны в июне прошлого года Израиль атаковал ученых и чиновников, связанных с иранской ядерной программой, и, как сообщалось, использовал взлом телекоммуникационных и мобильных телефонных систем для отслеживания перемещений отдельных лиц.

В ряде случаев это включало в себя отслеживание перемещений охранников, сопровождавших ключевых должностных лиц.

В долгосрочной перспективе это позволило сформировать своего рода «закономерности» повседневной жизни лидера и выявлять моменты уязвимости: с кем и как часто он встречается, где предпочитает проводить такие встречи.

Иран знал, что верховный лидер находится в поле зрения его противников, поэтому неспособность выявить и устранить эти уязвимости в течение нескольких месяцев свидетельствует либо о глубоком провале иранской системы безопасности и контрразведки, либо о способности Израиля и США адаптировать свои методы, находя новые способы наблюдения.

Иранские власти также могли исходить из того, что атака среди бела дня менее вероятна.

В данном случае, как пишет The New York Times, разведывательная информация поступила извне от ЦРУ, но была передана Израилю для осуществления непосредственного удара.

Ход операции: 30 мощных ударов

Признаки указывают на разделение задач: Израиль сосредоточился на ударах по целям, связанным с руководством Ирана, в то время как США на военных объектах.

Важно, что разведка обеспечила довольно раннее предупреждение о передвижении верховного лидера и других должностных лиц, что позволило спланировать атаку с использованием истребителей, способных запускать ракеты большой дальности.

Вместо одного удара, способного обезглавить противника, план предполагал, что эта атака станет началом более широкой кампании; ее перенесли на более ранний срок, чтобы воспользоваться благоприятным окном возможностей.

Израильским истребителям нужно около двух часов, чтобы достичь Тегерана, однако остается непонятным, с какого именно расстояния они выпустили свои боеприпасы.

Сообщается, что при принятии решения израильские истребители выпустили по комплексу 30 мощных бомб примерно в 9:40 по местному времени.

Возможно, это связано с тем, что верховный лидер продолжал использовать подземный бункер под комплексом для своей защиты (хотя, по сообщениям, это не был один из самых глубоких бункеров в режиме).

Чтобы гарантированно поразить цель, могло потребоваться несколько боеприпасов.

Последствия и будущее конфликта

Пострадали и другие объекты в иранской столице, включая офис президента Масуда Пезешкиана, позже сообщившего, что находится в безопасности.

Иран подтвердил гибель трех высокопоставленных должностных лиц министерства обороны, включая секретаря Совета обороны Али Шамхани, министра обороны бригадного генерала Азиза Насирзаде и командующего Корпусом стражей исламской революции генерала Мохаммада Пакпура.

Когда самолеты нанесли удар, в резиденции президента Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, где он вместе с рядом чиновников следил за развитием событий, была ночь.

Прошло несколько часов, прежде чем официально подтвердили, что верховный лидер Ирана убит.

Впрочем, Тегеран готовился к такому развитию событий. Поступали сообщения о том, что планы наследственности власти не только для Хаменеи, но и для ряда высокопоставленных чиновников уже были разработаны.

Все это свидетельствует о том, что остается непонятным, как убийство Хаменеи повлияет на дальнейший ход этого конфликта.

Как погиб Али Хаменеи и его родные

Ранее мы сообщали, что в ночь на 1 марта ночи иранское государственное телевидение официально подтвердило гибель Али Хаменеи во время ракетных ударов. Правительство страны ввело 40-дневный траур.

В воскресенье, 1 марта, иранские государственные медиа сообщили о гибели нескольких родственников верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате ударов. Во время атак погибли дочь аятоллы Али Хаменеи, его внук или внук, а также невестка и зять.