Был ликвидирован полковник армии РФ

Реклама

В поселке Шушары под Санкт-Петербургом из-за взрыва в салоне авто был ликвидирован полковник армии РФ. Бомбу для взрыва якобы отправили на воздушном шаре из стран Балтии.

Об этом пишут росСМИ.

Реклама

Как сообщил источник, по предварительным данным, самодельное взрывное устройство переправили на территорию Ленинградской области с помощью воздушного шара. Неизвестный подобрал посылку и в назначенное время в нужном месте сделал закладку для исполнителя.

Реклама

По данным издания, пуля прилетела со стороны стран Балтии. Укрытие опустошил 31-летний петербуржец, родившийся в Псковской области.

В час он установил взрывное устройство под дно машины, припаркованной на Колпинском шоссе. В 2:43 человек уже сел на рейс в Стамбул. В 6:05 приземлился. Когда раздался взрыв, мужчина уже направлялся в Кишинев, откуда не осуществляется выдача подозреваемых российской стороне.

Под Петербургом ликвидировали полковника — детали:

В российском поселке Шушары под Санкт-Петербургом раздался взрыв в салоне автомобиля. В результате срабатывания взрывчатки погиб полковник армии РФ.

Ликвидированный российский полковник, вероятно, являлся главным штурманом 6-й воздушной армии Военно-комических сил и ПВО. Член его семьи, находившийся рядом при взрыве, получил ранения.

Реклама

Российские Z-военкоры в своих сообщениях о погибшем используют фразу о «вечном полете». Это может свидетельствовать о том, что офицер был связан с авиацией, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

По предварительным данным Следкома РФ, взрывчатку закрепили на днище автомобиля. Устройство сдетонировало в момент, когда полковник выезжал со двора. Следственный комитет возбудил уголовное дело по убийству военного.

Новости партнеров

Новости партнеров