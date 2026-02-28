ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1126
Время на прочтение
2 мин

Ликвидация военно-политической верхушки Ирана: ЦАХАЛ опубликовал список имен

Армия обороны Израиля официально обнародовала список чиновников Ирана, которые были ликвидированы в результате масштабной военной операции, в том числе министр обороны и ключевые военные командующие.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Удар по Ирану

В результате удара по Ирану была ликвидирована военно-политическая верхушка режима / © Clash Report в сети Х

Армия обороны Израиля официально раскрыла имена представителей высшего военного и политического руководства Ирана, уничтоженных во время массированной атаки . Под ударом оказались ключевые фигуры, ответственные за безопасность, оборону и ядерные разработки страны.

Об этом сообщает ЦАХАЛ.

Кого из руководства Ирана ликвидировали

Согласно обнародованным данным, в результате точных ударов израильской авиации был ликвидирован ряд влиятельных государственных деятелей. Среди убитых чиновников — министр обороны Ирана Азиз Насирзаде, а также секретарь Совета безопасности страны Али Шамхани. Вместе с ними был уничтожен руководитель Военного бюро верховного лидера Мохаммад Ширази.

Кроме того, военные подтвердили ликвидацию верхушки силового блока: командующего КСИР Мохаммеда Пакпура и руководителя разведки чрезвычайного командования Салеха Асади.

Серьезный удар нанесен и по иранским программам оружия массового уничтожения, ведь убит действующий глава организации SPND Хоссейн Джабаль Амелян и его предшественник Реза Мозаффари-Ниа. Организация SPND на протяжении многих лет продвигала проекты по ядерному, биологическому и химическому оружию.

Что известно о судьбе аятоллы Хаменеи

Наряду с военным командованием под беспрецедентным ударом оказался и духовный лидер страны. Как стало известно накануне, премьер Израиля Нетаньяху заявил о смерти верховного лидера Ирана . По правительственному комплексу, где находился аятолла, было сброшено три десятка авиабомб.

По информации израильского посла в Вашингтоне и влиятельных медиа, факт ликвидации Али Хаменеи подтвержден. В то же время, официальная мэрия Тегерана пытается опровергнуть эту информацию, убеждая, что духовный лидер и президент находятся в безопасности, а от ракетных ударов якобы погибли только зять и невестка Хаменеи.

Дата публикации
Количество просмотров
1126
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie