Ликвидирована "верхушка": Иран подтвердил смерть еще четырех чиновников

Иранские чиновники

Реклама

В Иране подтвердили гибель министра обороны и троих высокопоставленных чиновников. Это произошло ночью 1 марта.

Об этом сообщает Tasnim.

«Вчера группа храбрых и доблестных командиров вооруженных сил Исламской Республики Иран погибла в результате жестокой атаки злейших режимов, преступников и коррупционеров мира, преступной Америки и сионистского режима», — отмечается в сообщении.

Реклама

Как отмечается, во время ночной атаки США и Израиля погибли:

начальник штаба вооруженных сил Сейид Абдулрахим Мусави

министр обороны Али Лариджани

главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур

секретарь Совета обороны Али Шамхани.

Удары по Ирану - последние новости

Ранее Иран подтвердил гибель верховного лидера Ирана — аятоллы Али Хаменеи. Правительство Ирана объявило 40 дней общенационального траура и 7 дней официальных выходных.

«Мы принадлежим Богу и к Нему возвращаемся. Верховный лидер Исламской революции Ирана погиб», — говорилось в тексте.

Как сообщается, вместе с лидером Ирана погибли члены его семьи — дочь, внук/внука, невестка и зять. Израильские ВВС якобы сбросили около 30 бомб на комплекс, где находился Хаменеи.

Реклама

После заявления о его смерти Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил масштабную операцию против США и Израиля, взрывы слышали в нескольких странах Ближнего Востока. Иранские ракеты якобы поразили американскую авиабазу в аэропорту Эрбиля в Ираке.