Ликвидирована "верхушка": Иран подтвердил смерть еще четырех чиновников
Во время ночной атаки США и Израиля погибли четыре иранских чиновника.
В Иране подтвердили гибель министра обороны и троих высокопоставленных чиновников. Это произошло ночью 1 марта.
Об этом сообщает Tasnim.
«Вчера группа храбрых и доблестных командиров вооруженных сил Исламской Республики Иран погибла в результате жестокой атаки злейших режимов, преступников и коррупционеров мира, преступной Америки и сионистского режима», — отмечается в сообщении.
Как отмечается, во время ночной атаки США и Израиля погибли:
начальник штаба вооруженных сил Сейид Абдулрахим Мусави
министр обороны Али Лариджани
главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур
секретарь Совета обороны Али Шамхани.
Удары по Ирану - последние новости
Ранее Иран подтвердил гибель верховного лидера Ирана — аятоллы Али Хаменеи. Правительство Ирана объявило 40 дней общенационального траура и 7 дней официальных выходных.
«Мы принадлежим Богу и к Нему возвращаемся. Верховный лидер Исламской революции Ирана погиб», — говорилось в тексте.
Как сообщается, вместе с лидером Ирана погибли члены его семьи — дочь, внук/внука, невестка и зять. Израильские ВВС якобы сбросили около 30 бомб на комплекс, где находился Хаменеи.
После заявления о его смерти Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил масштабную операцию против США и Израиля, взрывы слышали в нескольких странах Ближнего Востока. Иранские ракеты якобы поразили американскую авиабазу в аэропорту Эрбиля в Ираке.