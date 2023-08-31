Ликвидировано более 600 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ в войне

По состоянию на 31 августа 2023 г. ВСУ уничтожили 263 020 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 610 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава – около – 263 020 (+610) человек,

танков — 4436 (+13) ед,

боевых бронированных машин — 8604 (+8) ед,

артиллерийских систем — 5507 (+31) ед,

РСЗО — 734 (+1) ед,

средства ПВО — 500 (+0) ед,

самолетов /- 315 (+0) ед,

вертолетов — 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4417 (+22),

крылатые ракеты — 1445 (+26),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 7976 (+23) ед,

специальная техника – 830 (+5).

Напомним, также в строительстве Генштаба 31 августа сообщили, что ВСУ продвигаются на Мелитопольском направлении. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах. На фронте за прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений.

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