Ликвидировано более 600 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ в войне

Украинские защитники сбили 26 крылатых ракет и 22 дронов врага.
По состоянию на 31 августа 2023 г. ВСУ уничтожили 263 020 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 610 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
- личного состава – около – 263 020 (+610) человек,
- танков — 4436 (+13) ед,
- боевых бронированных машин — 8604 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 5507 (+31) ед,
- РСЗО — 734 (+1) ед,
- средства ПВО — 500 (+0) ед,
- самолетов /- 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4417 (+22),
- крылатые ракеты — 1445 (+26),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7976 (+23) ед,
- специальная техника – 830 (+5).
Напомним, также в строительстве Генштаба 31 августа сообщили, что ВСУ продвигаются на Мелитопольском направлении. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах. На фронте за прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений.