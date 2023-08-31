Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ликвидировано более 600 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ в войне

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
727
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ликвидировано более 600 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ в войне

По состоянию на 31 августа 2023 ликвидировано более 263 тыс. россиян. / Фото: Associated Press

Украинские защитники сбили 26 крылатых ракет и 22 дронов врага.

По состоянию на 31 августа 2023 г. ВСУ уничтожили 263 020 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 610 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около – 263 020 (+610) человек,
  • танков — 4436 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин — 8604 (+8) ед,
  • артиллерийских систем — 5507 (+31) ед,
  • РСЗО — 734 (+1) ед,
  • средства ПВО — 500 (+0) ед,
  • самолетов /- 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4417 (+22),
  • крылатые ракеты — 1445 (+26),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7976 (+23) ед,
  • специальная техника – 830 (+5).

Напомним, также в строительстве Генштаба 31 августа сообщили, что ВСУ продвигаются на Мелитопольском направлении. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах. На фронте за прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
727
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация