Ликвидировать или искоренить COVID-19 не удастся, вирус продолжает мутировать — ВОЗ

В мире заболеваемость вышла на плато на уровне 4,5 млн официально зарегистрированных новых случаев инфицирования в неделю.

Во Всемирной организации здравоохранения сказали, что вряд ли удастся окончательно победить коронавирус. Специалисты прогнозируют, что он будет развиваться, как вирусы пандемии гриппа.

Об этом рассказал исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, сообщает CNBC.

По его словам, вирус продолжает мутировать в странах, где население не вакцинировали. В ВОЗ добавили, что в мире заболеваемость вышла на плато на уровне 4,5 млн официально зарегистрированных новых случаев инфицирования в неделю.

"Люди говорили, что мы собираемся ликвидировать или искоренить вирус. Нет, это очень маловероятно. Я думаю, что этот вирус останется с нами и он будет развиваться, как вирусы пандемии гриппа, развиваться, чтобы стать одним из других вирусов, поражающих нас", — добавил Райан.

Напомним:

Всемирная организация здравоохранения заявила, что мир перешел на плато по заболеваемости коронавирусом, одновременно это плато находится на достаточно высоком уровне.

по заболеваемости коронавирусом, одновременно это плато находится на достаточно высоком уровне. Также Всемирная организация здравоохранения добавила новый штамм коронавируса в список потенциально опасных. Мутация, которую назвали "Мю", возникла в Колумбии, и по предварительным оценкам может оказаться устойчивой к нынешним вакцин.

в список потенциально опасных. которую назвали возникла в Колумбии, и по предварительным оценкам может оказаться устойчивой к нынешним вакцин. В общем ВОЗ мониторит 5 мутаций COVID-19. Наиболее опасным считается штамм "Дельта", его обнаружили в прошлом году в Индии и сейчас он самый распространенный в мире, его зафиксировали в 170 странах.

Наиболее опасным считается его обнаружили в прошлом году в Индии и сейчас он самый распространенный в мире, его зафиксировали в 170 странах. Кроме того Всемирная организация здравоохранения призвала страны отказаться от ревакцинации от COVID-19 до 2022 года из-за нехватки вакцин во всем мире.

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