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Линдси Грэм умер: сенатор-республиканец перед смертью встретился с Зеленским
В Вашингтоне сообщили о смерти сенатора-республиканца Линдси Грэма, активно поддерживавшего Украину. Его последний международный визит был в Киев.
В Вашингтоне на 72 году жизни внезапно скончался влиятельный сенатор-республиканец и последовательный сторонник Украины в США Линдси Грэм. Это произошло вчера, 11 июля. Только позавчера, 10 июля, Линдси Грэм приезжал в Киев.
Об этом пишет журналист Остап Ярыш.
Линдси Грэм за день до смерти был в Киеве: что известно
В офисе сенатора заявили, что причиной смерти стала «быстрая и неожиданная болезнь».
Новость о смерти американского законодателя стала настоящей неожиданностью для политических кругов США. Еще два дня до этого сенатор был с рабочим визитом в Киеве.
В ходе поездки он объявил о достижении договоренности с президентом о принятии его законопроекта о санкциях против России, а также посетил предприятие по изготовлению беспилотников Skyfall.
Ожидается, что дополнительные подробности об обстоятельствах смерти политика станут известны в ближайшее время.
10 июля в Киеве Линдси Грэм провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Зеленский поблагодарил США за поддержку Украины, в частности, системы ПВО и программу PURL, а также отметил договоренности с президентом США Дональдом Трампом о политическом решении о передаче Украине лицензий на производство Patriot.
В ходе обсуждения Зеленский проинформировал о постоянных российских обстрелах и заявил о необходимости антибаллистических ракет. В ответ Линдси Грэм отметил мужество украинского народа, заверил в поддержке со стороны Конгресса и сообщил о готовящемся законопроекте об усилении санкционного давления на Россию и ее сообщников для приближения конца войны.
Линдси Грэм умер: что известно о смерти политика
Напомним, вчера вечером ушел из жизни известный американский политик, сенатор-республиканец от штата Южной Каролины Линдси Грэм. Об этом официально сообщили на его странице в Х, где семья сенатора также выразила благодарность за молитвы и попросила о соблюдении конфиденциальности в этот сложный период.
На днях Линдси Грэм посетил Киев и пообщался с украинскими журналистами. Во время разговора он заявил, что Дональд Трамп начал демонстрировать большую приверженность Украине, поскольку его поразили успехи украинских сил на поле боя, способность противостоять более сильному противнику и отечественные военные технологии.
Грэм подчеркнул, что Трамп любит победителей и видит Украину именно среди них, ведь она оказывает очень серьезное давление на Россию.
Грэм умер 11 июля в возрасте 71 года после короткой и внезапной болезни. По данным NBC News, вечером служба экстренной помощи получила вызов об остановке сердца в его доме на Капитолийском холме, откуда парамедики забрали его в машину скорой.