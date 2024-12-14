Линии фронта Третьей мировой войны в Европе: на картах Newsweek показали "горячие точки"

Возможной линией столкновения может стать северо-восточный фланг НАТО, включающий границу между РФ и Финляндией.

Европейские политики неоднократно предупреждали, что агрессия российского президента Владимира Путина не остановится только на Украине, поскольку в нарративах Кремля уже звучат тезисы о войне против "агрессивного блока НАТО".

В издании Newsweek опубликовали карты, показывающие потенциальные "горячие точки" в Европе, если Москва продолжит свои воинственные действия на континенте.

возможные европейские линии фронта следующей мировой войны / Фото: newsweek.com

Как показывает одна из карт, возможным фронтом может быть северо-восточный фланг НАТО, включающий границу между РФ и Финляндией протяженностью 830 миль (более 1300 км). Северная страна, присоединившаяся к Альянсу в 2023 году, уже обвинила Москву в разжигании кризиса мигрантов на своей границе.

Сухопутная граница Финляндии с Россией – северо-восточный фланг НАТО – Финский залив / Фото: newsweek.com

Генерал-лейтенант Юрген-Йоахим фон Сандрарт, бывший руководитель многонационального корпуса НАТО на Северо-Востоке, ранее заявил Newsweek, что у Москвы есть несколько вариантов проверить сплоченность Альянса, включая "ограниченный захват земли".

Профессор политологии Северного центрального колледжа Уильям Мак считает, что при следующей агрессии РФ в Европе под угрозой окажутся страны Балтии.

"В Эстонии, Латвии и Литве проживает большое количество россиян, что обычно является важным мотивирующим фактором для интервенционизма Путина", — подчеркнул он.

В феврале Служба внешней разведки Эстонии заявила, что существует угроза для НАТО в следующем десятилетии столкнуться "с массовой армией советского типа". Тем временем в соседней Литве установили противотанковые бетонные пирамиды, известные как "зубы дракона".

Расположение этих стран рядом с российским эксклавом Калининградом является стратегически важным как потенциальная линия фронта в любом конфликте между Москвой и НАТО.

Как подчеркивает другая карта Newsweek, Сувальский коридор может стать первой точкой контакта для любых шагов Москвы по отношению к НАТО, поскольку отделяет российский эксклав Калининград на Балтийском море от Беларуси.

Сухопутные границы Эстонии и Латвии с Россией, Сувальский коридор и границы с Беларусью / Фото: newsweek.com

В Белоруссии также находятся тысячи российских военных, современные истребители и ядерное оружие. Кроме того, через эту страну проходит единственное сухопутное сообщение между Польшей и Центральной Европой и странами Балтии.

Чувствительные к этой угрозе Эстония и Латвия, имеющие общую границу с Россией, в январе подписали соглашение с Литвой об усилении сухопутных границ с Россией и Беларусью в рамках Балтийской линии обороны.

Вскоре после начала войны в Украине российский командующий Рустам Миннекаев в апреле 2022 заявил, что Москва хочет установить коридор через юг Украины в Приднестровье. Это подняло вопрос о том, как сепаратистский анклав, где расположено российское военное присутствие, может вписаться в планы Путина.

Другие части Европы также могут быть уязвимыми. Как ранее сообщал Newsweek, Марк Монтгомери, контр-адмирал США в отставке, заявил, что влияние России в меньших конфликтах в Грузии и Сербии может усилиться.

Продолжающееся вторжение России в Украину может усугубить нестабильность, создав возможные точки вспышки в Черном и Азовском морях. / Фото: newsweek.com

Карта Newsweek также показывает это возможное осложнение для страны-члена НАТО Турции, граничащей с Грузией, которая вела короткую войну с Россией в 2008 году. Это привело к провозглашению независимости сепаратистским регионом Абхазией, столкнувшейся в последнее время с протестами из-за промосковского законодательства.

Влияние России в сепаратистском регионе Грузии Абхазии может усугубить ситуацию для члена НАТО Турции на юго-востоке / Фото: newsweek.com

Напомним, в странах Европы публикуют брошюры с советами, как построить бункер, запастись едой и выжить без электричества, если произойдет хуже всего и на континенте разразится полномасштабная война.

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