Лишь 16 минут – и малыш слышит "почти идеально": врачи провели уникальную операцию против глухоты

Девочка с рождения ничего не слышала из-за слуховой нейропатии – это состояние, которое нарушает передачу нервных импульсов от внутреннего уха к мозгу.

Британские врачи восстановили слух полуторагодовалой девочке Опал Сэнди с диагнозом врожденная глухота, совершив 16-минутную операцию.

Об этом сообщает The Guardian.

Теперь маленькая, по словам врачей, слышит "почти идеально" и даже шепот. Ребенок также начал говорить и уже умеет говорить "мама" и "папа".

"Девочка стала первым человеком в мире, принявшим участие в пионерском исследовании генной терапии, что, по мнению врачей, знаменует собой новую эру в лечении глухоты", – говорится в сообщении специалистов.

Слуховую нейропатию ребенка вызвал дефект гена OTOF, кодирующий белок отоферлин, но генная терапия, по словам медиков, может исправить этот дефект.

Как действует генная терапия против глухоты

Эта терапия называется "Аккорд" (Chord) и предусматривает введение во внутреннее ухо специального препарата, заменяющего дефектную ДНК, которая и вызывает "отоферлиновую глухоту".

Девочки ввели препарат от биотехнологической фирмы Regeneron – и после инфузии с "рабочей копией" гена ребенок начал слышать.

"У нас есть удивительные результаты… Мы надеемся, что это может быть потенциальным методом лечения", – сказал главный исследователь и ушной хирург Манохар Банс.

Напомним, по данным ВОЗ, более 300 млн человек в мире испытывают проблемы со слухом. Каждый год их все увеличивается.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.