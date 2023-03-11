"Лишь бы Путин был в могиле": британцы высмеяли Скабееву, что они едят белок из-за голода

Российская пропагандистка Ольга Скабеева распространила лживую историю о том, что в Великобритании готовятся подавать белок в ресторанах из-за якобы голода в стране.

Во время прямого эфира по российскому телевидению Скабеева заявила, что "в некоторых ресторанах там будут подавать белок".

"Учитывая, что в парках очень много животных, почему бы их не съесть, учитывая отсутствие еды. Но, по ее мнению, они не отказываются от своего решения помогать Зеленскому, снабжать оружием. Они будут есть животных, но они будут поставлять гаубицы ", – заявила Скабеева.

Утверждение Скабеевой является безосновательным и абсурдным, а также излишним примером того, как российская пропаганда распространяет фейковые новости, чтобы подорвать доверие к Западу, пишет издание Daily Mail.

В Великобритании нет никакого голода и нет никаких планов подавать белок в ресторанах. Непонятно почему Скабеева сделала такое заявление, но, скорее всего, это попытка дискредитировать страну и отвлечь внимание от агрессивных действий России в Украине, отмечает издание.

Однако некоторые британцы с юмором приняли заявление российской пропагандистки.

"Мы готовы есть все что угодно, чтобы диктатор Путин был в могиле", — пишут британцы.

В то же время британцы потроллили Скабееву, допустив, что такие абсурдные заявления она делает после того, как пообедает "волшебными грибами". Также в комментариях подчеркнули, что белки, наверное, питаются лучше, чем российские оккупанты.

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