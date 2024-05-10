"Давайте посмотрим правде в глаза": Боррель высказался о мирном плане Китая

Так называемый мирный план Китая – это всего лишь набор желаемых рассуждений и мыслей. Пока единственным мирным планом остается предложение Украины, однако Москва его не примет.

Такое мнение высказал главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель в интервью Euronews.

"Давайте посмотрим правде в глаза. Нравится вам это или нет, но реальность такова, что Путин продолжает говорить: "У меня есть военные цели, и пока я не добьюсь этих военных целей, я буду продолжать воевать". Так что мирные планы – это хорошо, но вам нужен кто-то, кто хочет говорить о мире", – сказал он.

Боррель с самого начала полномасштабного вторжения РФ говорил, что Пекин должен сыграть свою роль в приближении мира, использовав свое влияние на Москву.

"Тогда меня сильно критиковали, потому что Китай, безусловно, на стороне России. Но даже если он на стороне России, я считаю, что Китай должен сыграть свою роль. Китай – постоянный член Совета Безопасности. Именно Китай имеет самое большое влияние на Россию. Китай не снабжал оружие России", – добавил дипломат.

Напомним, Владимир Зеленский во время саммита G20 назвал условия мира с агрессоркой Россией. В частности, РФ должна вывести свои войска с украинской территории и заплатить за причиненный ущерб. "Есть украинская формула мира. Мира для Украины, Европы и мира. И есть набор решений, которые можно реализовать, чтобы действительно гарантировать мир", – подчеркнул президент.

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