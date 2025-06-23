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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Лишь одна база под угрозой: Пентагон сообщил, что произошло на Ближнем Востоке

В США сообщили, что со стороны Ирана пока не зафиксированы удары по базам, кроме катарской Эль-Удейд.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Оружие Ирана

Оружие Ирана.

Ни одна американская военная база, кроме расположенной в Катаре, не подверглась атакам со стороны Ирана. Речь идет о базе Эль-Удейд, которая, по словам военных, не была повреждена.

Об этом представитель Вооруженных сил США сообщил агентству Reuters.

В то же время в понедельник американские военные активировали системы ПВО на базе Айн-эль-Асад в Ираке из-за угрозы возможной атаки со стороны Ирана. Информацию также подтверждают источники Reuters.

Кроме того, чиновник Белого дома в комментарии CNN отметил, что администрация Трампа ожидала иранского ответа после ударов США по ядерной инфраструктуре Ирана.

"Президент Трамп не заинтересован в дальнейшем военном вмешательстве в регион", - добавил представитель Белого дома.

Напомним, Иран выпустил 6 ракет по расположенной в Катаре американской базе Аль-Удейд. Аль-Удейд – крупнейшая военная база США на Ближнем Востоке.

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