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Лишь одна база под угрозой: Пентагон сообщил, что произошло на Ближнем Востоке
В США сообщили, что со стороны Ирана пока не зафиксированы удары по базам, кроме катарской Эль-Удейд.
Ни одна американская военная база, кроме расположенной в Катаре, не подверглась атакам со стороны Ирана. Речь идет о базе Эль-Удейд, которая, по словам военных, не была повреждена.
Об этом представитель Вооруженных сил США сообщил агентству Reuters.
В то же время в понедельник американские военные активировали системы ПВО на базе Айн-эль-Асад в Ираке из-за угрозы возможной атаки со стороны Ирана. Информацию также подтверждают источники Reuters.
Кроме того, чиновник Белого дома в комментарии CNN отметил, что администрация Трампа ожидала иранского ответа после ударов США по ядерной инфраструктуре Ирана.
"Президент Трамп не заинтересован в дальнейшем военном вмешательстве в регион", - добавил представитель Белого дома.
Напомним, Иран выпустил 6 ракет по расположенной в Катаре американской базе Аль-Удейд. Аль-Удейд – крупнейшая военная база США на Ближнем Востоке.