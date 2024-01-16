Лишение Венгрии права голоса в ЕС: премьер Словакии пообещал не разрешить этого

Глава словацкого правительства напомнил, что для любого такого ограничения необходимо согласие всех стран-членов ЕС.

Словакия не позволит ограничить права Венгрии в Европейском союзе. В частности, это касается и права голоса.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает Sita.

"По Венгрии, то есть предложения и резолюции, которые призывают даже отобрать право голоса или другие важные возможности, которые есть у страны-члена ЕС. Если я буду премьер-министром Словацкой Республики, я никогда не соглашусь на то, чтобы страну наказывали за борьбу за свой суверенитет и национальные интересы", — заявил Фицо во время встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.

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Глава словацкого правительства напомнил, что для любого такого ограничения необходимо согласие всех стран-членов ЕС.

Он назвал инициативу лишить Венгрию права голоса "нападением на страну". Она, по его словам, якобы противоречит взглядам на важность суверенитета и защиты национальных интересов отдельных стран-членов ЕС.

Напомним, 9 января депутат Европарламента Петри Сарвамаа инициировал сбор подписей для того, чтобы лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС. Уже через четыре дня необходимое количество подписей под петицией собрали.

В ЕС собрали подписи для начала лишения Венгрии права голоса

Такую инициативу Европарламент может рассмотреть на этой неделе.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан выдвинул ультиматум ЕС относительно 50 млрд евро помощи Украине.

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