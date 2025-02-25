"Лишние эмоции": Дуда прокомментировал спор между Зеленским и Трампом

Он также добавил, что лично выразил свое мнение украинскому президенту.

Президент Польши Анджей Дуда считает, что украинский лидер Владимир Зеленский сказал "по меньшей мере одно лишнее слово", отвечая на обвинения от Дональда Трампа.

Об этом Дуда заявил в программе Гость событий на канале Polsat.

Он раскритиковал публичные обвинения между Трампом и Зеленским, назвав этот обмен мнениями "нехарактерным, совершенно ненужным и достаточно острым".

По словам Дуды, слова Зеленского были чрезмерными эмоциями, вызванными "чрезвычайно серьезными вопросами жизни и смерти Украины".

“Я понимаю, что есть эмоции. Владимир Зеленский, безусловно, сказал, по меньшей мере, одно лишнее слово. Это было лишним”, – заявил Дуда.

Напомним, Дуда заявил, что Украина не переживет войну без поддержки США.

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