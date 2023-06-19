Литовская компания-производитель оптических устройств во время войны поставляла военное оборудование в РФ и Беларусь – СМИ

Основанная белорусами литовская компания Yukon Advanced Optics Worldwide по производству оптических устройств во время войны поставляла оборудование в Россию и Беларусь.

Об этом говорится в издании Lrt.lt.

В настоящее время компания Yukon Advanced Optics Worldwide, базирующаяся в Вильнюсе, заявила о сворачивании своей деятельности в России. Также в компании говорят, что больше не производят и не продают свою продукцию в Россию и Беларусь, якобы устройства Yukon Advanced Optics Worldwide могли попасть к россиянам по нелегальным каналам.

Заявление компании появилось после сообщения литовского общественного вещателя LRT, который сообщил, что "Юкон" (Yukon Advanced Optics Worldwide) до сих пор не вышел из России.

"Мезон-А (компания группы в России – BNS) с начала войны – 2022 года зарегистрировала новых соглашений с российскими клиентами на сумму 165 тыс. евро, а в 2023 году вообще не было продаж", – говорится в заявлении компании.

Между тем, по данным LRT, хотя в 2022 году Yukon Advanced Optics Worldwide объявила, что приостанавливает деятельность на своем заводе в Смоленске (РФ) из-за войны, производство там продолжается до сих пор.

С начала войны, утверждают источники, "Юкон" получила от своих российских клиентов по меньшей мере 2,3 млн евро от продажи продукции, а ее основными клиентами была, в частности, группа "ЦЭК", продающая оптические приборы и получающая заказы от российского оборонного сектора.

Напомним, в Москве горел ремонтно-механический завод. Масштабный пожар был виден из многих районов столицы РФ.

Также и на территории военного госпиталя в оккупированном Брянске 18 июня вспыхнул пожар.

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