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Литовский народ собрал на "подарок" для Путина – морской дрон за 250 тысяч долларов

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
453
Время на прочтение
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Литовский народ собрал на "подарок" для Путина – морской дрон за 250 тысяч долларов

Фото: Getty Images

Литовцы сами выберут имя профинансированного дрона.

В Литве собрано 250 тысяч долларов в рамках объявленной президентом Владимиром Зеленским инициативы по созданию флота морских беспилотников.

Об этом сообщил литовский журналист Андрюс Тапинас в Twitter.

Тапинас раньше собирал деньги на дрон "Байрактар" для Украины.

"Литовский народ собрал подарок для Путина и присоединился к этой армии, собрав 250 тысяч долларов на покупку первого такого беспилотника! Всего худшего, ***!" – написал журналист.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что средства передадут через фандрейзинговую платформу United24, а литовцы сами выберут имя профинансированного дрона.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский объявил о начале сбора средств для флота морских дронов. Он сообщил, что Украина продолжает сбор средств на флот морских дронов. Второй из них хотят назвать "Симферополь".

Напомним, в Украине планируется не только производство знаменитых беспилотников, но и научно-техническая часть.

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Дата публикации
Просмотры
453
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