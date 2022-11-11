Литовский народ собрал на "подарок" для Путина – морской дрон за 250 тысяч долларов

Литовцы сами выберут имя профинансированного дрона.

В Литве собрано 250 тысяч долларов в рамках объявленной президентом Владимиром Зеленским инициативы по созданию флота морских беспилотников.

Об этом сообщил литовский журналист Андрюс Тапинас в Twitter.

Тапинас раньше собирал деньги на дрон "Байрактар" для Украины.

President @ZelenskyyUa опирался на инициативу fundraise армии из 100 валовых дронов к борьбе с украинскими городами и его в ruzzian ships на Black Sea.



Lithuanian people fundraised a gift for putin and join this army with $250 000 to buy first such drone!



Happy bday, m@&@%*er! — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) November 11, 2022

"Литовский народ собрал подарок для Путина и присоединился к этой армии, собрав 250 тысяч долларов на покупку первого такого беспилотника! Всего худшего, ***!" – написал журналист.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что средства передадут через фандрейзинговую платформу United24, а литовцы сами выберут имя профинансированного дрона.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский объявил о начале сбора средств для флота морских дронов. Он сообщил, что Украина продолжает сбор средств на флот морских дронов. Второй из них хотят назвать "Симферополь".

Напомним, в Украине планируется не только производство знаменитых беспилотников, но и научно-техническая часть.

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