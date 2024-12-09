Литовский политик подозревается в шпионаже в пользу РФ: детали расследования

Главный прокурор Литвы Артурас Урбелис назвал это дело одним из самых сложных в своей практике.

Правоохранители Литвы завершили досудебное расследование в отношении члена консервативной партии "Союз Отечества – Литовские христианские демократы", подозреваемого в шпионаже в пользу российских спецслужб.

Об этом заявили представители генеральной прокуратуры Литвы и Управления государственной охраны в ходе пресс-конференции, сообщает LRT.

Подозреваемый — пожилой мужчина с двойным гражданством Литвы и России, вернувшийся в страну после депортации.

Известно, что политик работал в интересах России с 2018 года, собирая конфиденциальную информацию о политической ситуации в Литве для Главного управления генштаба ВС РФ (ГРУ).

По словам заместителя директора Управления государственной охраны Ремигиуса Бридикиса, подозреваемый использовал сложные технологии для передачи информации. Некоторые собранные данные были несекретными, но имели конфиденциальный характер и могли использоваться Россией для влияния на внутреннюю политику Литвы.

Прокуроры предполагают, что подозреваемый имел доступ к чиновникам в период, когда его партия была у власти. Это могло дать ему возможность связаться с министрами, лидерами правительства и государственными служащими.

Главный прокурор Артурас Урбеллис назвал это дело одним из самых сложных в своей практике.

Сообщается, что расследование включало в себя идентификацию подозреваемого, сбор доказательств и его арест в январе этого года.

Пока подозреваемый находится под стражей, а материалы дела готовятся к передаче в суд. Правоохранители также устанавливают возможных его сообщников.

Напомним, в Британии двух российских шпионов запрыгнули голыми в постели.

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