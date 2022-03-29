Литовский совет по культуре присоединился к санкциям против России: что запретили

Литовский совет по культуре присоединился к санкциям против России: что запретили

Все три организации, финансирующие культурный сектор Балтии, полностью разрывают договора с РФ.

В ответ на войну в Украине, которую развязала Россия, Литовский совет по культуре объявил, что не будет финансировать культурные проекты, связанные с Россией, даже если финансирование уже выделено, и призывал организаторов и участников проектов также пересмотреть свои позиции.

Об этом говорится на сайте Литовского совета по культуре.

Как отмечается, Литва не только присоединится к санкциям против России, но и поддержит инициативы, направленные на помощь Украине и бегущим от войны людям.

Так, глава Литовского совета по вопросам культуры Аста Пакарклите заявила, что все организации, финансирующие культурный сектор Балтии, разрывают договора с РФ и прекращают инвестировать в новые проекты.

"Мы в связи с культурными фондами Латвии и Эстонии, с которыми совместно управляем Балтийским культурным фондом. Наша позиция четкая и единственная, чего мне не хватало, когда я имела дело с глобальной международной сетью финансовых учреждений такого типа. Все три организации, финансирующие культуру Балтии, разрывают связи с российской федерацией, перестают финансировать существующие проекты и отказываются инвестировать в новые. Единственное окно, которое остается открытым для обсуждения – это окно для активной оппозиции, включая распространение обращения от Украинского культурного фонда", – заявила Аста Пакарклите.

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