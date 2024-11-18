Литовского телеведущего уволили за призыв забрать детей у поклонников российских фильмов

Его комментарии вызвали волну критики со стороны политических партий и правозащитников, что привело к обращению в правоохранительные органы.

В Литве телеведущий общественного вещателя LRT, Альгис Раманускас, был уволен после того, как в интервью в сентябре высказал мнение о необходимости извлечения детей из семей, смотрящих русские фильмы и слушающих русскую музыку.

Эти комментарии вызвали возмущение и стали причиной его увольнения, сообщают LRT.

"Здесь только вопрос, что сделать сначала: отобрать детей и потом расстрелять, или на глазах у детей... Нет, конечно, отобрать детей", — сказал телеведущий.

Его комментарии вызвали волну критики со стороны политических партий и правозащитников, что привело к обращению в правоохранительные органы.

Со временем Раманаускас извинился, заявив, что его критика была направлена ​​на "русифицированную Литву", а не на русскоязычных граждан.

В связи с заявлениями Альгиса Раманаускаса, которые повлекли за собой общественный резонанс, вещатель LRT, где он работал, прекратил с ним сотрудничество.

Напомним, что в киевском книжном магазине произошел "языковой конфликт".