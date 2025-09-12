ТСН в социальных сетях

Мир
1447
1 мин

Лицо перекосило: у Трампа заподозрили инсульт (фото)

Последние события с участием президента США вызвали волну обсуждений о его состоянии здоровья.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп снова оказался в центре внимания. Во время церемонии памяти жертв терактов 11 сентября в Пентагоне СМИ зафиксировали заметную асимметрию его лица.

Об этом пишет Mirror.

На фото ясно видно, что правая сторона лица президента перекосилась, а рот опустился вниз. Журналисты и предположили, что это может являться признаком перенесенного инсульта.

Дональд Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп / © Associated Press

Напомним, у 79-летнего главы Белого дома Дональда Трампа снова заметили кровоподтеки на руках, что усилило дискуссии о его состоянии здоровья.

В частности, в понедельник, 25 августа, у Трампа заметили синяк на тыльной стороне правой руки во время встречи с президентом Южной Кореи Ли Чже Мэном в Овальном кабинете. Это усугубило опасения относительно проблем со здоровьем американского лидера. Кроме того, он не появлялся на публике длительное время.

После этого баближенный к Дональду Трампу пастор Марк Бернс, которого называют духовником американского президента, озадачил своим постом в соцсети на фоне слухов о резком ухудшении здоровья Трампа.

Врач президента США Шон Барбабелла, письмо которого опубликовал в июле Белый дом, заявил о том, что синяки «соответствуют незначительному раздражению мягких тканей из-за частых рукопожатий и употребления аспирина, принимаемого в рамках стандартного режима профилактики сердечно-сосудистых заболеваний».

