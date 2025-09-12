- Дата публикации
Лицо перекосило: у Трампа заподозрили инсульт (фото)
Последние события с участием президента США вызвали волну обсуждений о его состоянии здоровья.
Президент США Дональд Трамп снова оказался в центре внимания. Во время церемонии памяти жертв терактов 11 сентября в Пентагоне СМИ зафиксировали заметную асимметрию его лица.
Об этом пишет Mirror.
На фото ясно видно, что правая сторона лица президента перекосилась, а рот опустился вниз. Журналисты и предположили, что это может являться признаком перенесенного инсульта.
Напомним, у 79-летнего главы Белого дома Дональда Трампа снова заметили кровоподтеки на руках, что усилило дискуссии о его состоянии здоровья.
В частности, в понедельник, 25 августа, у Трампа заметили синяк на тыльной стороне правой руки во время встречи с президентом Южной Кореи Ли Чже Мэном в Овальном кабинете. Это усугубило опасения относительно проблем со здоровьем американского лидера. Кроме того, он не появлялся на публике длительное время.
После этого баближенный к Дональду Трампу пастор Марк Бернс, которого называют духовником американского президента, озадачил своим постом в соцсети на фоне слухов о резком ухудшении здоровья Трампа.
Врач президента США Шон Барбабелла, письмо которого опубликовал в июле Белый дом, заявил о том, что синяки «соответствуют незначительному раздражению мягких тканей из-за частых рукопожатий и употребления аспирина, принимаемого в рамках стандартного режима профилактики сердечно-сосудистых заболеваний».