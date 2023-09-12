Литва будет конфисковать автомобили с российской регистрацией, которые будут въезжать в страну

Литва как страна, чьи границы совпадают с частью границы Евросоюза, будет забирать автомобили с российской регистрацией из-за санкций против РФ.

Согласно последнему разъяснению Европейской комиссии относительно применимых санкций, литовская таможня будет отвечать за конфискацию зарегистрированных в России автомобилей, которые въезжают в Литву.

Об этом сообщает Alfa.lt.

"Да, те транспортные средства, которые зарегистрированы в России, если они попадут в Литву, их нужно будет конфисковать, и этот контроль обеспечивается и будет обеспечиваться таможней, потому что это ее функция и это будет работа и ответственность таможни", - заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Она также добавила, что этот контроль санкций не будет относиться к функциям Госпогранслужбы самой Литвы. Кроме того, заместитель министра иностранных дел Йовита Нелюпшене сообщила, что санкции будут касаться автомобилей, зарегистрированных в России, и автомобилей с российскими номерами.

"Разъяснение Комиссии с прошлой пятницы касается именно автомобилей: авто, зарегистрированные в России или с российскими регистрационными номерами, пока не могут въезжать в Европейский Союз из-за санкций", — объяснила Нелюпшене.

Она также добавила, что подобные санкции касаются всех граждан Евросоюза, а не только России. То есть неважно, кто будет ехать за рулем — россиянин или нет, если авто имеет российскую регистрацию, его конфискуют. В то же время, санкции не распространяются на тех, кто едет транзитом через Калининград, но такие люди должны иметь транзитную визу или другой документ, подтверждающий, что автомобиль следует именно транзитом.

По словам Нелюпшене, Еврокомиссия предоставила такое толкование в прошлую пятницу, и оно должно быть применено немедленно.

"Комиссия сказала, что мы не можем ввозить такие вещи даже временно, для временного пользования. Это достаточно жесткое толкование Комиссии", – добавила замминистра.

Напомним, ранее Вильнюсский университет в Литве расторг контракт с профессором из России, который в своих публикациях отрицал оккупацию Советским Союзом стран Балтии и считал Крым российским.

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