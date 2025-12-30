Флаг Литвы / © Getty Images

Литва начала активную фазу укрепления своих границ с Россией и Белоруссией. Местные жители заметили, что на мостах в приграничных зонах одновременно начались строительные работы. Вооруженные силы страны подтвердили: это подготовка к созданию Балтийской линии обороны.

Об этом пишет LRT.

Военные сообщили, что ключевые переправы оснащаются специальными инженерными конструкциями, которые позволят быстро закрепить взрывчатые вещества. Основная цель таких мер — в случае вооруженного конфликта оперативно разрушить мосты и остановить или существенно замедлить продвижение тяжелой техники противника.

Объекты для минирования выбираются не случайно. Вооруженные силы Литвы отметили, что учитывают расположение природных препятствий (рек, болот) и стратегическую важность дорог для национальной системы обороны.

Кроме подготовки мостов Литва развернула масштабные работы по созданию эшелонированной обороны:

Созданы десятки пунктов хранения противотанковых ежей и других заграждений вблизи границы.

Углубляются ирригационные каналы, выполняющие функцию противотанковых рвов.

Высаживаются полосы деревьев для маскировки и защиты ключевых автодорог.

Эти меры являются частью договоренностей, достигнутых странами Балтии еще в июле прошлого года о создании общей линии защиты.

Политика Литвы восходит к подходу Финляндии, имеющей более 1300 км общей границы с РФ. Президент Финляндии Александр Стубб ранее призвал европейские страны меньше говорить и действовать.

«Мы должны подготовиться к проверке 5 статьи НАТО Россией, хотя это крайне маловероятно. Нужно готовиться к худшему, чтобы его избежать», — отметил Стубб.

В то же время военные эксперты предостерегают от излишней паники. Командующий Вооруженными силами Эстонии Андрус Мерило назвал «военную истерию» контрпродуктивной, подчеркнув, что рациональная подготовка действует лучше страха.

В Литве признают сложность коммуникации по теме войны. Представители Департамента гражданской защиты отмечают, что говорить об опасности в мирное время сложно, но необходимо.

«Угроза со стороны России остается неизменной в долгосрочной перспективе. Постоянная готовность имеет важное значение: чем она интенсивнее, тем выше вероятность эффективного сдерживания», — подытожил майор Гинтаутас Чунис, представитель Вооруженных сил Литвы.

Напомним, по данным CNN, ведущие военные эксперты и разведчики на закрытой конференции в Лондоне предупредили, что Запад катастрофически не готов к возможному прямому конфликту с Россией.

По оценкам разведки, Москва может готовиться к войне с НАТО уже в 2027-2029 годах, тогда как гибридные атаки РФ — диверсии, дроны и глушение GPS — фактически продолжаются уже сейчас.

Аналитики подчеркивают, что европейские планы обороны не соответствуют реальным возможностям, а время на подготовку измеряется несколькими годами.