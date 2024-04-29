Литва и Польша должны заминировать границы с РФ и Беларусью: генерал сделал важное заявление

Польский генерал заявил о необходимости минирования границы с Россией и Белорусью уже сейчас.

Генерал и бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что на границе с Россией и Беларусью нужно построить укрепления и делать минные поля уже сейчас. Однако он отметил, что конфликт России с НАТО кажется ему маловероятным.

Об этом он рассказал в интервью Delfi.

"Опыт войны в Украине показывает, что знания о том, как строить укрепления, оборонные позиции, минные поля, чтобы остановить врага, снова актуальны. Я считаю, что польские и литовские границы с Россией нужно укреплять, размещать эшелонированные минные поля уже сейчас, в мирное время", — подчеркнул польский генерал.

Скшипчак также считает, что в военное время строить укрепления на приграничных территориях может быть уже поздно, поэтому и Литва и Польша должны начать строительство уже сейчас.

"И прятать это не надо. И Лукашенко и Путин должны знать, что если они будут решать начать войну, их войскам придется преодолевать настолько укрепленные районы, что это потребует огромных жертв со стороны их военных", — подчеркнул генерал.

По мнению польского генерала, у россиян нет потенциала для начала этой войны, однако Европе нужно готовиться, создавать вооруженные силы, состоящие из хорошо вооруженных и мотивированных солдат.

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский оценил возможность нападения Путина на Польшу.

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