Литва меняет подход к мигрантам: В МВД страны анонсировали более жесткие правила

Руководитель Департамента миграции Идре Гаспере и министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович /Фото: МВД Литвы

Вильнюс берет курс на "качественную", а не "количественную" миграцию. Новоназначенная глава Департамента миграции Литвы Индре Гаспере заявила, что власти хотят сделать невозможными схемы, когда иностранцы приезжают якобы на учебу, а на самом деле работают, или заключают фиктивные браки ради документов.

Об этом пишет LRT.

Стоп махинациям

По словам чиновника, позиция Министерства внутренних дел заключается в усилении политики не ради сокращения численности приезжих, а для наведения порядка.

"Мы хотим усиления, чтобы не было злоупотреблений, чтобы не предоставлялись поддельные документы, чтобы не прибывали на одних основаниях, а жили в Литве на других", - подчеркнула Гаспера.

Среди самых распространенных схем серой миграции она назвала приезд под видом студентов для нелегального трудоустройства и фиктивные браки.

Новые требования к трудоустройству

В декабре литовский Сейм начал рассматривать поправки к законодательству. Согласно инициативе правительства, граждане третьих стран смогут получить вид на жительство и работу только при выполнении одного из условий:

наличие соответствующей профессиональной квалификации;

опыт работы не менее одного года за последние три года.

Также планируется устроить порядок въезда для иностранных студентов.

Язык как «знак уважения»

Отдельное внимание Индре Гаспере уделила интеграции. Она считает, что иностранцы, работающие непосредственно с людьми, обязаны знать государственный язык хотя бы на базовом уровне.

«Сейчас следовало бы требовать сертификат уровня А1 всех людей, работающих в сфере услуг. Потому что это просто знак уважения к государству», — заявила глава департамента.

Индре Гаспере возглавила Департамент миграции в этот четверг, 8 января. Ее Ведомство занимается выдачей вида на жительство, гражданством и контролем правового статуса иностранцев.

Напомним, литовские военные могут появиться в Украине после подписания мирного соглашения. Правительство страны обсуждает отправку нескольких сот армейцев для поддержания гарантий безопасности.