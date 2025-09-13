Литва может закрыть границу с Беларусью в случае провокаций

Колючая проволока

Реклама

Вопрос безопасности на белорусском направлении остается ключевым для Литвы . Несмотря на то, что несколько пунктов пропуска уже были закрыты, власти Литвы пока не пошли по пути Польши, которая полностью перекрыла границу. Правительство пытается сохранить баланс между безопасностью и потребностями граждан ЕС.

Об этом в эфире радио LRT сказал министр внутренних дел Владислав Кондратович.

По словам Кондратовича, у Государственной пограничной службы есть все полномочия, чтобы в случае провокации — например, появления дронов, военных передвижений или других инцидентов — немедленно закрыть границу . В дальнейшем решение о длительном закрытии будет приниматься правительством после оценки ситуации.

Реклама

Министр подчеркнул, что резкое закрытие может создать трудности для находящихся в Беларуси граждан ЕС и не успеют уехать, ведь они могут оказаться в состоянии «большого отчаяния». Именно поэтому Литва оставляет открытыми два основных пункта пропуска.

В то же время он признал: риск полномасштабного нападения на Литву или НАТО остается низким, но провокации со стороны Беларуси и России вполне возможны .

Напомним, ранее сообщалось, что в Литве будут включать сирены воздушной тревоги: в чем причина .

Власти Литвы будут использовать сирены из-за риска атак беспилотниками.