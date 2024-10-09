Литва на границе с Россией перекрыла "зубами дракона" мост через Неман

Также запланировано перекрытие и минирование других мостов на литовской границе с Калининградской областью.

Литовские военные закрыли мост через Неман на границе с Россией, используя фортификационные средства, известные как "зубы дракона".

Об этом сообщил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас в соцсети.

"Перекрыли еще один мост через Неман в Калининградскую область. "Зубы дракона" дополнят сварными металлическими балками. Литовская армия сейчас их тестирует, оценивая, как они сдерживают тяжелую технику", — написал он.

Генерал Кащюнас заявил, что укрепление проходит по плану. Некоторые мосты получат укрепление, в то время как другие будут подготовлены к уничтожению, но только по указанию разведки. Он подчеркнул, что физические укрепления, такие как "ежи" и "зубы дракона", только вспомогательные и будут защищены огневой силой.

Напомним, Литва передала Украине военную помощь, включая материально-техническое снабжение, боеприпасы, ноутбуки и другие средства для Вооруженных сил Украины.

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