Литва не будет предоставлять убежище убегающим от мобилизации россиянам — МИД

Россияне должны остаться и воевать против Путина, отметил глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

Литва не будет предоставлять убежище тем, кто просто убегает от ответственности.

Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис. Он обнародовал соответствующий твит.

"Россияне должны остаться и воевать. Против Путина", — подчеркнул Ландсбергис.

Напомним, в России в законе о мобилизации засекретили пункт, в котором говорится о количестве лиц, которых планируют призвать. Это произошло, поскольку российские власти планируют призвать на войну против Украины один миллион россиян.

После объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации, россияне начали массово бежать из страны. Пробки образовались на границе с Финляндией, Грузией и Монголией.

Литва для них закрыта: россияне должны почувствовать боль за войну, а не ходить по музеям

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