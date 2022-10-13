Литва объявила о новой порции военной помощи для Украины: "Мы не остановимся!"

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас объявил 12 октября новый пакет военной помощи для Украины.

Об этом министр написал в Сети.

"Литва продолжает поддерживать Украину! Вооруженным силам Украины передадим зимнюю одежду и снаряжение, выделим дополнительные средства на материальное обеспечение в следующем году, предоставим 120-миллиметровые минометы на платформе 113, бронемашины, тепловизоры, беспилотники и т.д.", — говорится в заявлении Анушаускаса.

"Мы не остановимся!" – подчеркнул глава Минобороны Литвы.

Помощь для Украины по итогам "Рамштайн-6"

Главная тема шестой встречи в формате "Рамштайн" 12 октября – предоставление Украине систем ПВО и ПРО.

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Так, предоставить Украине системы ПВО пообещали в США. Министр обороны страны Ллойд Остин пообещал сделать это настолько быстро, насколько это возможно.

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила, что передаст Украине дополнительные зенитные ракеты на 15 млн евро.

В Минобороны Германии обещают в ближайшие недели передать Украине САУ Panzerhaubitze 2000 и РСЗО MARSII.

Результаты "Рамштайна": дадут ли Украине новые средства ПВО

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