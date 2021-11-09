Литва официально объявила чрезвычайное положение из-за нелегальных белорусских мигрантов

Такое решение было принято впервые в истории восстановленной независимости страны.

Во вторник, 9 ноября, Сейм Литвы официально поддержал предложение правительства и объявил чрезвычайное положение из-за нестабильной ситуации с белорусскими мигрантами. Оно начнет действовать с 10:00 10 ноября по всей литовско-белорусской границе и на территории пяти километров от границы в сторону Литвы.

Об этом говорится на сайте LRT.

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен во вторник утром обсудила предложение о введении ЧС с представителями оппозиционных фракций. После встречи она сказала, что уверена в том, что Сейм примет решение о введении чрезвычайного положения.

"Сейм и правительство уже приняли меры по ликвидации этой чрезвычайной ситуации. К сожалению, этих инструментов до сих пор недостаточно. Учитывая ужесточение недавней гибридной атаки белорусского режима на Польшу, ее организованного и массового характера, введение (чрезвычайного положения — Ред.) необходимо", — заявила Виктория Чмилите-Нильсен.

Сообщается, что за введение ЧП проголосовали 122 депутата Сейма, против – один депутат.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните также отметила, что чрезвычайное положение впервые вводится в истории восстановленной независимости страны.

Напомним, мигранты из одного из лагерей на границе с Польшей заявили, что белорусские военные насильно перевезли их к границе Литвы. Среди них, в частности, молодые мужчины, женщины, старики и дети до 12 лет, самому младшему — пять месяцев. Беженцы разбили лагерь у литовской границы, рядом с селом Кадыш.

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