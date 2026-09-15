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Литва подняла истребители НАТО из-за беспилотника: Науседа рассказал, что произошло
Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что дрон оперативно уничтожили истребители НАТО.
В Литве сообщили об уничтожении беспилотника, вошедшего в воздушное пространство страны.
Об этом Науседа написал в соцсети X в ночь на 15 сентября.
По словам президента Литвы, беспилотник был уничтожен сразу же после пересечения воздушного пространства страны.
«Только вошедший в воздушное пространство Литвы беспилотник был уничтожен истребителями НАТО. Благодарю личный состав Альянса за оперативную реакцию», — написал он.
Науседа подчеркнул, что на фоне усиления российской агрессии против Украины, способность НАТО быстро реагировать на подобные угрозы имеет критическое значение для безопасности региона.
«Вместе с союзниками по НАТО Литва будет защищать свое воздушное пространство», — заявил президент Литвы.
Ранее сообщалось, что в Литве экстренно закрыли аэропорт Вильнюса и подняли истребитель НАТО из-за возможного беспилотника.
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