Литва подняла истребители НАТО из-за беспилотника: Науседа рассказал, что произошло

Истребители НАТО / © Associated Press

Реклама

В Литве сообщили об уничтожении беспилотника, вошедшего в воздушное пространство страны.

Об этом Науседа написал в соцсети X в ночь на 15 сентября.

Реклама

По словам президента Литвы, беспилотник был уничтожен сразу же после пересечения воздушного пространства страны.

Реклама

«Только вошедший в воздушное пространство Литвы беспилотник был уничтожен истребителями НАТО. Благодарю личный состав Альянса за оперативную реакцию», — написал он.

Науседа подчеркнул, что на фоне усиления российской агрессии против Украины, способность НАТО быстро реагировать на подобные угрозы имеет критическое значение для безопасности региона.

«Вместе с союзниками по НАТО Литва будет защищать свое воздушное пространство», — заявил президент Литвы.

Ранее сообщалось, что в Литве экстренно закрыли аэропорт Вильнюса и подняли истребитель НАТО из-за возможного беспилотника.

Реклама

Мы ранее информировали, что глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия уже представляет угрозу для всей Европы.

Новости партнеров

Новости партнеров