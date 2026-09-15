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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Литва подняла истребители НАТО из-за беспилотника: Науседа рассказал, что произошло

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что дрон оперативно уничтожили истребители НАТО.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Истребители НАТО

Истребители НАТО / © Associated Press

В Литве сообщили об уничтожении беспилотника, вошедшего в воздушное пространство страны.

Об этом Науседа написал в соцсети X в ночь на 15 сентября.

По словам президента Литвы, беспилотник был уничтожен сразу же после пересечения воздушного пространства страны.

«Только вошедший в воздушное пространство Литвы беспилотник был уничтожен истребителями НАТО. Благодарю личный состав Альянса за оперативную реакцию», — написал он.

Науседа подчеркнул, что на фоне усиления российской агрессии против Украины, способность НАТО быстро реагировать на подобные угрозы имеет критическое значение для безопасности региона.

«Вместе с союзниками по НАТО Литва будет защищать свое воздушное пространство», — заявил президент Литвы.

Ранее сообщалось, что в Литве экстренно закрыли аэропорт Вильнюса и подняли истребитель НАТО из-за возможного беспилотника.

Мы ранее информировали, что глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия уже представляет угрозу для всей Европы.

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