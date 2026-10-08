Литва после прорыва вооруженных из Беларуси отправляет войска к границе России — первые детали

Литва привлекает военных к охране границы / © Associated Press

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Литва привлекает военных к охране границы с эсклавом России Калининградской областью. Соответствующее определение появилось на фоне обострения ситуации безопасности в регионе и сигналов о возможной мобилизации в России.

Об этом сообщил литовский вещатель LRT.

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Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас сообщил, что решение привлечь армию было принято после недавнего инцидента на границе Латвии и Беларуси.

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Чиновник заявил, что «литовские власти оценивают общую ситуацию с безопасностью в регионе и учитывают информацию о возможном объявлении мобилизации в РФ».

Он обратился к министру обороны Робертасу Каунасу с просьбой привлечь военнослужащих литовской армии для помощи пограничникам на границе с Калининградской областью.

Министр обороны согласился с этим решением. По его словам, литовские военные будут помогать усиливать охрану границы в ближайшие несколько недель. Приказ начинает выполняться немедленно.

Каунас подчеркнул, что усиление охраны носит превентивный характер. В Литве опасаются увеличения потока агрессивно настроенных иностранцев из-за возможной мобилизации в Российской Федерации.

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В то же время, Кателинас заявил, что сегодня ситуация непосредственно на литовской границе остается спокойной. Постановление о привлечении военных является мерой пресечения.

Что предшествовало

Латвийские военные пресекли попытку 20 мигрантов нелегально пересечь границу с Беларусью, а сопроводители группы угрожали им оружием. Об этом сообщил министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава.

По его словам, в этот раз провокация была особенно демонстративной и агрессивной, в отличие от многих предыдущих. Сопроводники находились на белорусской стороне границы. Они были вооружены, угрожали военным Национальным вооруженным силам Латвии и активно подгоняли группу мигрантов в сторону Латвии, пишет Домбрава.

Через несколько часов после этого инцидента люди в масках проникли на латвийскую территорию. Они повредили распределительный шкаф и украли камеры, а затем вернулись в Беларусь еще до того, как на место успели прибыть пограничники.

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