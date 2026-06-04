Литва пойдет на крайние меры: страна готовится к размещению американского ядерного оружия

Министр обороны Литвы Робертас Каунас / Источник: X/@robertas_kaunas

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В среду, 3 июня, в Вильнюсе министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что страна ведет переговоры с Вашингтоном по поводу потенциального размещения американского ядерного арсенала на своей территории. Такой шаг рассматривается на национальном уровне как стратегический ответ на рост напряженности на восточном фланге НАТО и необходимость сдерживания России.

Об этом пишет Bloomberg.

Переговоры с Вашингтоном и рекордные расходы по обороне

Литовская конституция строго запрещает размещение любого оружия массового уничтожения на территории страны, однако власти уже начали обсуждать возможные шаги для реализации этой инициативы. Глава оборонного ведомства отказался раскрывать детали процесса из-за их секретности.

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«Дискуссии действительно ведутся. Я не хочу сейчас вдаваться в подробности, поскольку они засекречены, но обсуждения продолжаются, и Литва, безусловно, не в стороне», — подчеркнул Робертас Каунас.

В этом году литовское правительство планирует потратить на оборонный сектор рекордные 5,4 процента ВВП, что является самым высоким показателем среди всех государств Североатлантического альянса. Расширение ядерного присутствия США в Европе, рассматриваемое Вашингтоном, может включать развертывание самолетов двойного назначения, способных выполнять миссии с использованием ядерных боеголовок.

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Параллельно с ядерными переговорами другие страны Балтии готовятся к возможной эскалации, ведь российская атака по стране НАТО может произойти в ближайшее время и даже начаться «сегодня ночью». Командующий Вооруженными силами Латвии генерал Каспарс Пуданс предупредил, что Россия способна использовать свое технологическое преимущество в массовом производстве дронов для нападения до конца 2028 года, пока масштабные европейские программы модернизации армии еще не вступят в силу.

По словам латвийского генерала, любой непосредственный конфликт между Москвой и Альянсом начнется именно в трех балтийских государствах, которые сейчас считаются недостаточно защищенными. Главнокомандующий допустил, что перед началом основного вооруженного наступления страна-агрессорка, скорее всего, прибегнет к гибридным атакам, саботажу, масштабным кибератакам или дезинформационным кампаниям.

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Беспокойство союзников по безопасности в регионе значительно усилилось после того, как российский беспилотник упал на жилой дом в румынском городе Галац. Как сообщила глава МИД Румынии Оана Цой, этот инцидент заставит страны НАТО ускорить усилия по усилению систем наблюдения, развертывания радаров, истребителей и новейших технологий противодействия вражеским дронам.

Румынская дипломат отметила, что дополнительные ресурсы союзников будут включать самолеты для патрулирования воздушного пространства и расширенное радиолокационное покрытие, способное отслеживать цели на низкой высоте. «Существует всеобщее понимание того, что нам нужно укрепить восточный фланг, и не только в Румынии. Это тема, которую мы обсуждаем со странами Балтии и всеми странами на восточном фланге», – объяснила Оана Цою.

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