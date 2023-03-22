Литва приостановила прием заявлений о гражданстве от россиян и белорусов

Литва пока не будет принимать заявления о гражданстве от россиян и белорусов.

Сейм Литвы в среду, 22 марта, одобрил законопроект, который приостановит прием заявлений о гражданстве от граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, а также рассмотрение уже поданных заявлений. За проект закона в первом чтении проголосовали 113 литовских депутатов, девять воздержались, против не было подано ни одного голоса.

Об этом пишет Delfi.

Поправки также предусматривают временный запрет на покупку недвижимости на территории Литвы, за исключением владельцев вида на жительство, полученного на основании статуса политического беженца.

"Большая часть граждан России поддерживает агрессивные военные действия своей страны, ничего не предпринимает для того, чтобы остановить агрессию режима, поэтому ответственность должна ложиться на граждан страны. В целях изменения их поведения целесообразно установить ограничения, связанные с возможностью посещать гражданами России и Беларуси Литву и территорию ЕС и приезжать сюда", – сказала на заседании парламента вице-министр иностранных дел Йовита Нелюпшене.

Предлагается приостановить прием заявлений от граждан России и Беларуси на:

получение виз в визовых службах Литвы за границей, кроме случаев, когда документы подаются посредством МИД и рассмотрения уже поданных заявок;

на получение национальных виз в визовых службах Литвы за границей;

выдачу ВНЖ в Литве для тех, кто не имеет действующей шенгенской или национальной визы;

виды на жительство в стране или в ЕС, кроме случаев, когда документы представляются через посредство МИД;

получение электронного статуса резидента, средств электронного распознавания резидента и электронной подписи и действие выданных сертификатного электронного распознавания резидента и электронной подписи;

получение гражданства Литвы и принятие решений по принятым заявкам, кроме отказа от гражданства;

покупку недвижимости возле Литвы, кроме случаев, когда гражданина России есть вид на жительство в Литве.

Кроме того, при пересечении внешних границ ЕС граждан России ждет дополнительная индивидуальная проверка относительно угрозы нацбезопасности Литвы, общественному порядку, политике, безопасности, общественному здоровью и международным отношениям, кроме случаев, отвечающих условиям кодекса Шенгенской зоны.

Напомним, россиянин сжег паспорт страны-агрессора и встал на защиту Украины.

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