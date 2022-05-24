Литва просит патриарха Варфоломея помочь отсоединиться от Московского патриархата

Премьер Литвы поддержала своих соотечественников, желающих отделиться от Московского патриархата.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните написала письмо Вселенскому патриарху Варфоломею. Она выразила поддержку правительству стремлению части православных Литвы отделиться от РПЦ.
Об этом сообщает Delfi со ссылкой на пресс-секретаря премьера Раса Якилайтене.
"Публичная поддержка Московским патриархом Кириллом войны России против Украины неприемлема для части православных Литвы, поэтому, по мнению премьер-министра, естественно, что православные Литвы вправе исповедовать свою веру без конфликта совести", — говорится в сообщении.
Шимоните заявила о готовности обсудить возможную роль литовского правительства в возобновлении деятельности Константинопольского Патриархата на территории Литвы, а также "при возможности" встретиться с Варфоломеем.
В письме премьер отмечает, что православие является второй по величине традиционной религиозной конфессией в Литве. Кроме того, православная община в стране быстро растет, поскольку в стране поселились более 50 тыс. беженцев из Украины.
Ранее глава Литовской православной церкви, подчиняющейся Московскому патриархату, митрополит Иннокентий уволил нескольких православных священников, когда они решили обратиться к Константинопольскому патриархату с просьбой войти в его состав.
Ранее сообщалось, что в Киевской области служители Московского патриархата помогали врагу во время оккупации.
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