Литва просит патриарха Варфоломея помочь отсоединиться от Московского патриархата

Премьер Литвы поддержала своих соотечественников, желающих отделиться от Московского патриархата.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните написала письмо Вселенскому патриарху Варфоломею. Она выразила поддержку правительству стремлению части православных Литвы отделиться от РПЦ.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на пресс-секретаря премьера Раса Якилайтене.

"Публичная поддержка Московским патриархом Кириллом войны России против Украины неприемлема для части православных Литвы, поэтому, по мнению премьер-министра, естественно, что православные Литвы вправе исповедовать свою веру без конфликта совести", — говорится в сообщении.

Шимоните заявила о готовности обсудить возможную роль литовского правительства в возобновлении деятельности Константинопольского Патриархата на территории Литвы, а также "при возможности" встретиться с Варфоломеем.

В письме премьер отмечает, что православие является второй по величине традиционной религиозной конфессией в Литве. Кроме того, православная община в стране быстро растет, поскольку в стране поселились более 50 тыс. беженцев из Украины.

Ранее глава Литовской православной церкви, подчиняющейся Московскому патриархату, митрополит Иннокентий уволил нескольких православных священников, когда они решили обратиться к Константинопольскому патриархату с просьбой войти в его состав.

Ранее сообщалось, что в Киевской области служители Московского патриархата помогали врагу во время оккупации.

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