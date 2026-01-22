- Дата публикации
Литва размышляет над участием в "Совете мира" Трампа: что решит президент
Президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил неофициальное приглашение присоединиться к Совету мира Дональда Трампа и заявил, что окончательное решение будет согласовано со странами NB8.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литва сначала обсудит со странами NB8 (Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия, Исландия, Литва, Латвия и Эстония) возможность присоединения к так называемому Совету мира президента США Дональду Трампу.
Об этом сообщает издание LRT.
Науседа подтвердил, что получил неофициальное приглашение присоединиться к этому органу. Он отметил, что участие Литвы следует предварительно согласовать с партнерами по NB8, ведь уже сейчас часть государств, включая Беларусь, согласилась на участие, которое выглядит несколько гротескно.
Президент добавил, что США подчеркивают важность НАТО и честное распределение расходов между союзниками, а Литва готова сохранять жизнеспособность организации и брать на себя ответственность.
По данным СМИ, "Совет мира" Трампа изначально планировался для контроля за восстановлением сектора Газа, но его полномочия могут охватывать и другие международные конфликты, в том числе войну РФ против Украины. В совет пригласили Владимира Путина, Александра Лукашенко, а также колеблющегося по поводу участия президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что Лондон не станет подписателем нового "Совета мира" Дональда Трампа из-за участия президента России Владимира Путина.