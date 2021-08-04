Литва разрешила пограничникам применять силу в борьбе с нелегальными мигрантами

Беженцы едут в Европу из Беларуси.
Литва больше не при каких обстоятельствах не будет пускать к себе мигрантов, которые едут через белорусскую границу. Если надо — пограничникам разрешено воспользоваться силой.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 4 августа.
Министерство внутренних дел Литвы обнародовало видео с вертолета, на котором видно, как большую группу мигрантов к границе с Литвой довозит транспорт, принадлежащий белорусским пограничникам.
За этот год Литве уже пришлось принять более 4 тысяч беженцев, большинство из них — из Ирака. Режим Лукашенко использует их, чтобы давить на Евросоюз в ответ на санкции. Количество рейсов из Ирака в Минск в августе выросло втрое.
В последние месяцы в Литве наблюдается миграционный кризис. Его вызвал Минск, перестав сдерживать поток нелегалов, которые пытаются попасть в Европу. Так Лукашенко ответил на санкции ЕС против Беларуси. Их наложили из-за принудительной посадки в Минске европейского самолета, чтобы задержать белорусского журналиста Романа Протасевича. Для сдерживания мигрантов Литва укрепляет свою границу колючей проволокой, которой, как оказалось — не хватает. На помощь уже пришла Украина. В правительстве заявили: отправят в Литву соответствующую гуманитарку.
Напомним, ранее сообщалось, что нелегалы в литовском лагере для беженцев устроили бунт. Мигранты, которые незаконно пересекли литовскую границу со стороны Беларуси, отказались принимать еду от соцработников. И требуют, чтобы их выпустили из лагеря.